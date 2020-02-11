"Ньюкасл" и "Челси" заинтересованы в Келлехере

"Ньюкасл" и "Челси" заинтересованы в приобретении голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера грядущим летом.

Келлехер неоднократно говорил, что хочет играть регулярно, однако статус Алиссона как первого номера "Ливерпуля" не подлежит сомнению, вдобавок после окончания сезона на "Энфилд" прибудет голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили.



Также к продаже Келлехера "красных" подталкивает тот факт, что от контракта Кувина остается только один полный год, и в данный момент 26-летний ирландец исключает продление сотрудничества.



По информации Football Insider, "Ньюкасл" и "Челси" обещают стать главными претендентами на Келлехера грядущим летом, хотя интерес к Кувину существует и из-за пределов Премьер-Лиги.



Большую часть этого сезона ворота "Ньюкасла" защищает Мартин Дубравка, чей контракт истекает в июне. В январе "сороки" с трудом убедили 36-летнего словака отложить отъезд в Саудовскую Аравию.



В то же время первый номер "Челси" Роберт Санчес неубедительно проводит этот сезон, серией результативных ошибок подталкивая клуб к укреплению последнего рубежа.