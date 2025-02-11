Далот: "Мы можем выиграть Премьер-Лигу с Аморимом"

Диогу Далот и Рубен Аморим Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот убежден, что его главный тренер Рубен Аморим способен привести клуб к победе в Премьер-Лиге.

Первые три месяца Аморима в "Юнайтед" получились по-настоящему турбулентными, и сейчас "красные дьяволы" занимают только 13-е место в Премьер-Лиге.

Последний раз "Юнайтед" брал титул Премьер-Лиги еще в 2013 году при сэре Алексе Фергюсоне, однако Далот увидел в работе Аморима признаки того, что Рубен сможет повторить успехи прошлого.

"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу с этим тренером. Мы реально можем".

"Но далее следует вещь, которую фанату сложнее всего слышать: это потребует времени".

"Я понимаю. Я — игрок, но в то же время я знаю, что вы чувствуете. Я знаю, что этот клуб голоден до побед, и каждый хочет побеждать".

"Я знаю, что выигрывать трофеи — это важно, но мы говорим не о кубках, а о больших трофеях, которые и сделали этот клуб тем, чем он является".

"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу со своим тренером, но в то же время нам нужно создать условия, где все будет настроено на то, что он хочет от игроков. Нам также нужно адаптироваться к этой схеме. Это потребует некоторое время".

"Разумеется мы не можем чересчур забегать вперед в своих мыслях, но я действительно убежден, что мы можем, учитывая то, как он ведет тебя, как он взаимодействует с игроками, какими идеями обладает", — цитирует Далота Sky Sports.


Метки Аморим, Далот, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2025 10:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 11.02.2025 11:06 # hachidlo
    …в конце добавив: «ссытесь, чмохи?», отчего фатимуля засквиртила.

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  2. insomniac 11.02.2025 10:53 # insomniac
    не, Диогу, с аморимчиком это невозможно в принципе.

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  3. high-malvern 11.02.2025 10:41 # high-malvern
    ..и заглянул в турнирную таблицу, и..

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  4. high-malvern 11.02.2025 10:41 # high-malvern
    А потом Далот проснулся..

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  5. apl-nash 11.02.2025 10:23 # apl-nash
    Далот: "Мы можем выиграть Премьер-Лигу Азерботджана"

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