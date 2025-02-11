Далот: "Мы можем выиграть Премьер-Лигу с Аморимом"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот убежден, что его главный тренер Рубен Аморим способен привести клуб к победе в Премьер-Лиге.
Первые три месяца Аморима в "Юнайтед" получились по-настоящему турбулентными, и сейчас "красные дьяволы" занимают только 13-е место в Премьер-Лиге.
Последний раз "Юнайтед" брал титул Премьер-Лиги еще в 2013 году при сэре Алексе Фергюсоне, однако Далот увидел в работе Аморима признаки того, что Рубен сможет повторить успехи прошлого.
"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу с этим тренером. Мы реально можем".
"Но далее следует вещь, которую фанату сложнее всего слышать: это потребует времени".
"Я понимаю. Я — игрок, но в то же время я знаю, что вы чувствуете. Я знаю, что этот клуб голоден до побед, и каждый хочет побеждать".
"Я знаю, что выигрывать трофеи — это важно, но мы говорим не о кубках, а о больших трофеях, которые и сделали этот клуб тем, чем он является".
"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу со своим тренером, но в то же время нам нужно создать условия, где все будет настроено на то, что он хочет от игроков. Нам также нужно адаптироваться к этой схеме. Это потребует некоторое время".
"Разумеется мы не можем чересчур забегать вперед в своих мыслях, но я действительно убежден, что мы можем, учитывая то, как он ведет тебя, как он взаимодействует с игроками, какими идеями обладает", — цитирует Далота Sky Sports.
11.02.2025 10:00
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…в конце добавив: «ссытесь, чмохи?», отчего фатимуля засквиртила.
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не, Диогу, с аморимчиком это невозможно в принципе.
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..и заглянул в турнирную таблицу, и..
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А потом Далот проснулся..
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Далот: "Мы можем выиграть Премьер-Лигу Азерботджана"
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