Далот: "Мы можем выиграть Премьер-Лигу с Аморимом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот убежден, что его главный тренер Рубен Аморим способен привести клуб к победе в Премьер-Лиге.

Первые три месяца Аморима в "Юнайтед" получились по-настоящему турбулентными, и сейчас "красные дьяволы" занимают только 13-е место в Премьер-Лиге.



Последний раз "Юнайтед" брал титул Премьер-Лиги еще в 2013 году при сэре Алексе Фергюсоне, однако Далот увидел в работе Аморима признаки того, что Рубен сможет повторить успехи прошлого.



"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу с этим тренером. Мы реально можем".



"Но далее следует вещь, которую фанату сложнее всего слышать: это потребует времени".



"Я понимаю. Я — игрок, но в то же время я знаю, что вы чувствуете. Я знаю, что этот клуб голоден до побед, и каждый хочет побеждать".



"Я знаю, что выигрывать трофеи — это важно, но мы говорим не о кубках, а о больших трофеях, которые и сделали этот клуб тем, чем он является".



"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу со своим тренером, но в то же время нам нужно создать условия, где все будет настроено на то, что он хочет от игроков. Нам также нужно адаптироваться к этой схеме. Это потребует некоторое время".



"Разумеется мы не можем чересчур забегать вперед в своих мыслях, но я действительно убежден, что мы можем, учитывая то, как он ведет тебя, как он взаимодействует с игроками, какими идеями обладает", — цитирует Далота Sky Sports.