Нападающий Жоау Фелиш заявил, что открыт к идее остаться в "Милане" после окончания своей аренды из "Челси".

Фелиш только прошлым летом воссоединился с "Челси", будучи купленным у "Атлетико" за 44.5 млн. фунтов.



Фелиш так и не нашел своего места в команде Энцо Марески, поэтому на исходе зимнего трансферного окна отправился в аренду в "Милан".



Арендное соглашение по Фелишу не предусматривает опции выкупа и вдобавок рассчитано только до 1 июня, чтобы "Челси" мог взять Жоау на клубный Чемпионат Мира.



Однако 25-летний португалец допускает, что уже не вернется в "Челси", а останется насовсем в "Милане", за который он пока сыграл два матча и забил один гол.



"Пока что я в аренде до июня. Посмотрим, как будут идти мои дела. Пока что я наслаждаюсь увиденным: клубом, людьми, инфраструктурой. Меня очень хорошо приняли, меня лично и мою семью".



"Мне хорошо здесь, но мы знаем, что в футболе все может быстро измениться ото дня ко дню. Если будет возможность остаться в "Милане", я бы с радостью это сделал", — цитирует Фелиша The Athletic.