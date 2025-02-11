"Фламенго" интересуется Каземиро
Несмотря на закрытие трансферного окна в Европе, полузащитник Каземиро все еще может покинуть "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни.
В зимнее трансферное окно Каземиро настойчиво связывали с отъездом в Саудовскую Аравию, однако 32-летний бразилец остался в "Юнайтед".
Как сообщает talkSPORT, вероятность ухода Каземиро сохраняется, потому что в своем соотечественнике заинтересован "Фламенго", возглавляемый бывшим защитником "Челси" Филипе Луисом.
Бразильский журналист Жорже Никола и вовсе утверждает, что "Фламенго" уже согласовал с "Юнайтед" аренду Каземиро до конца сезона с полным покрытием зарплаты игрока в 350,000 фунтов в неделю.
Трансферное окно в Бразилии закрывается только 28 февраля, поэтому "Фламенго" комфортно успевает оформить этот переход.
Добавим, в девяти из 11 последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге Каземиро оставался на лавке, так и не выходя на замену.
11.02.2025 08:00
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