"Селтик" объявил о предварительном контракте с Тирни
Шотландский "Селтик" официально подтвердил возвращение в клуб защитника "Арсенала" Кирана Тирни по окончании этого сезона.
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс еще в январе сообщил, что его клуб согласовал возвращение Тирни и даже надеется ускорить этот переход.
В конце концов "Арсенал" не пожелал досрочно отпускать Тирни, поэтому Киран вернется в "Селтик" только грядущим летом, когда истечет его контракт с "канонирами".
Свои договоренности "Селтик" и Тирни закрепили с помощью предварительного контракта, подписание которого теперь было подтверждено.
Тирни сыграл 129 матчей за "Арсенал" после своего перехода из "Селтика" за 25 миллионов фунтов в 2017 году, не сумев в полной мере раскрыться из-за череды травм.
В этом сезоне 27-летний шотландец принял участие в пяти матчах за "Арсенал", включая единственное появление в стартовом составе.
11.02.2025 07:00
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В 2019 году он пришел, а не в 2017-м.
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