Анонс матча "Манчестер Сити" — "Реал"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв дома с действующим победителем турнира "Реалом".

По ходу этого сезона "Сити" и "Реал" столкнулись с эпидемией травм. В результате ни те, ни другие не смогли завершить общий этап Лиги Чемпионов в топ-8, чтобы напрямую попасть в плей-офф.



"Реал" занял 11-е место на общем этапе, тогда как "Сити" и вовсе едва не покинул турнир, в последний момент запрыгнув на 22-ю строчку. Теперь за право выйти в 1/8 финала два европейских гранда вынуждены играть друг с другом.



"Мы в том положении, в котором находимся, и я прекрасно это знаю, но эта команда обладает кое-чем особенным, и я надеюсь, завтра мы сможем доказать это".



"Я не буду отрицать, как сильно я доверяю игрокам, которые дали нам невероятное десятилетие, завоевав много трофеев и играя на высоком уровне. Я знаю, на что мы способны".



"Если честно, всегда лучше играть ответный матч дома, чтобы провести дополнительное время со своими людьми. Мы играем ответный матч на выезде, потому что мы не были хороши на групповой стадии. Когда финишируешь на 22-м месте, то не можешь просить ни о каких одолжениях".



"В футболе ты должен заслужить — мы не заслужили. Мы даже не были близки. При жеребьевке мы могли попасть либо на "Баварию", либо на "Реал", и я думаю, мы получили, что заслуживаем", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу официальный веб-сайт клуба.



- "Сити" проиграл только три из 12 последних матчей Лиги Чемпионов против "Реала".



- "Реал" чаще выбивал "Сити" с плей-офф Лиги Чемпионов (3), чем какая-либо другая команда.



- "Реал" выбивал английские команды с плей-офф Лиги Чемпионов 13 раз — только немецкие страдали от Мадрида чаще (16).



- В каждом из четырех предыдущих сезонов "Реал" выбивал минимум одну английскую команду с плей-офф Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" в 2020/21, "Челси", "Сити" и "Ливерпуль" в 2021/22, "Ливерпуль" и "Челси" в 2022/23, "Сити" в 2023/24.



- Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне совершил восемь результативных действий (4+4) в восьми матчах Лиги Чемпионов против "Реала".



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд не забивал в четырех последних матчах против "Реала" в Лиге Чемпионов, безуспешно нанеся 13 ударов.



- Только Лионель Месси (9) и Карим Бензема (7) совершили результативных действий против "Сити" в Лиге Чемпионов больше, чем представляющие "Реал" Винисиус и Родриго (по 5).



Голкипер Эдерсон, пропустивший два последних матча "Сити", в понедельник занимался в общей группе. На тренировке был замечен и Нико Гонсалес, вынужденно замененный против "Лейтон Ориент" в минувшую субботу. Также вернулись в строй Натан Аке, Матеуш Нунеш и Жереми Доку. Оскар Бобб замечен не был.



Лига Чемпионов. Стыковой раунд плей-офф. Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз