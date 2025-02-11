Анчелотти: "Победитель нашего противостояния с "Сити" выиграет Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти убежден, что победитель противостояния его команды с "Манчестер Сити" в стыковом раунде плей-офф Лиги Чемпионов затем выиграет соревнование.

Во вторник вечером "Реал" сыграет первый матч против "Сити" за право попасть в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Анчелотти чувствует, что это противостояние стало аналогом "Классико" в Европе, и предсказывает, что его победитель выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне, как неизменно было в трех предыдущих кампаниях, когда "Реал" сталкивался с "Сити" в плей-офф.



"Противостоять "Манчестер Сити" — это всегда головная боль. Это будет сложный матч, и исход сложно предсказать. Это будет зависеть от настроя и уверенности команд. Это матч столь высокого уровня, и вы обязаны быть лучшей версией себя в каждом аспекте".



"Это выглядит как "Классико", потому что мы много раз играли друг с другом в этом соревновании. Это самый сложный матч, который мы можем провести, независимо от формы".



"Они являются одной из лучших команд в Европе, и они обладают лучшим тренером. Готовиться к матчам против них — это кошмар, потому что у него (Гвардиолы) всегда есть идеи, чтобы озадачить тебя".



"Я убежден, что победитель этого противостояния затем выиграет соревнование", — цитирует Анчелотти The Independent.