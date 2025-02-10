В понедельник состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Аутсайдер Чемпионшипа "Плимут", который сотворил главную сенсацию 4-го раунда и выбил из борьбы "Ливерпуль", дальше отправится к "Манчестер Сити".



"Манчестер Юнайтед", действующий обладатель Кубка Англии, дома примет "Фулхэм". "Ньюкасл" сыграет против "Брайтона", "Борнмут" — против "Вулверхэмптона".



Матчи 5-го раунда будут сыграны в уикенд 1-2 марта.



Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии



Престон — Бернли

Астон Вилла – Кардифф

Донкастер / Кристал Пэлас — Миллуолл

Манчестер Юнайтед — Фулхэм

Ньюкасл — Брайтон

Борнмут — Вулверхэмптон

Манчестер Сити — Плимут

Эксетер / Ноттингем Форест — Ипсвич