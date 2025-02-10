Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
В понедельник состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.
Аутсайдер Чемпионшипа "Плимут", который сотворил главную сенсацию 4-го раунда и выбил из борьбы "Ливерпуль", дальше отправится к "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед", действующий обладатель Кубка Англии, дома примет "Фулхэм". "Ньюкасл" сыграет против "Брайтона", "Борнмут" — против "Вулверхэмптона".
Матчи 5-го раунда будут сыграны в уикенд 1-2 марта.
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Престон — Бернли
Астон Вилла – Кардифф
Донкастер / Кристал Пэлас — Миллуолл
Манчестер Юнайтед — Фулхэм
Ньюкасл — Брайтон
Борнмут — Вулверхэмптон
Манчестер Сити — Плимут
Эксетер / Ноттингем Форест — Ипсвич
10.02.2025 23:00
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Последние комментарии:
С кем Арсенал, Челси и Ливерпуль играют?
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А, ну касл на выезде
Заебись что скипнули кубок)
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