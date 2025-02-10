Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Аутсайдер Чемпионшипа "Плимут", который сотворил главную сенсацию 4-го раунда и выбил из борьбы "Ливерпуль", дальше отправится к "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед", действующий обладатель Кубка Англии, дома примет "Фулхэм". "Ньюкасл" сыграет против "Брайтона", "Борнмут" — против "Вулверхэмптона".

Матчи 5-го раунда будут сыграны в уикенд 1-2 марта.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Престон — Бернли
Астон Вилла – Кардифф
Донкастер / Кристал Пэлас — Миллуолл
Манчестер Юнайтед — Фулхэм
Ньюкасл — Брайтон
Борнмут — Вулверхэмптон
Манчестер Сити — Плимут
Эксетер / Ноттингем Форест — Ипсвич


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2025 23:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 10.02.2025 23:06 # alexomck
    С кем Арсенал, Челси и Ливерпуль играют?

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  2. thegodfather 10.02.2025 23:01 # thegodfather
    А, ну касл на выезде

    Заебись что скипнули кубок)

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