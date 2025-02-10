Савиньо уверен, что "Сити" не боится "Реала"
Вингер "Манчестер Сити" Савиньо заявил, что его команда не испытывает страха в отношении испанского "Реала", своего соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов.
Чтобы попасть в 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Сити" нужно пройти "Реал", с которым "горожане" столкнулись в пятый раз за шесть последних сезонов.
"Сити" выглядит андердогом двухматчевого противостояния из-за своей формы, однако Савиньо чувствует, что его команда спокойна и уверена в себе.
"Я пришел в "Манчестер Сити", чтобы играть такие матчи, и каждый большой игрок хочет играть в них. Этого хочу не только я, а многие опытные игроки в нашей раздевалке".
"Эти большие матчи созданы для больших игроков, больших тренеров. Это замечательные матчи для просмотра, замечательные матчи для игры, и я надеюсь, "Манчестер Сити" сможет одержать две победы в этих двух матчах".
"После жеребьевки атмосфера была спокойной. Мы привыкли к этому, мы много играли против них в последние сезоны. Это столь красивое противостояние".
"Конечно, мы оставались спокойными, у нас нет выбора. Мы не могли выбрать, кто будет нашим соперником, поэтому мы просто ждем, когда выйдем на поле", — сообщил Савиньо ESPN.
10.02.2025 21:00
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Естественно, очечо то уже натренированное(как у меня, после первого похода в тбилисскую мечеть) Реал даже не вспотеет.
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