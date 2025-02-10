Савиньо уверен, что "Сити" не боится "Реала"

Вингер "Манчестер Сити" Савиньо заявил, что его команда не испытывает страха в отношении испанского "Реала", своего соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов.

Чтобы попасть в 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Сити" нужно пройти "Реал", с которым "горожане" столкнулись в пятый раз за шесть последних сезонов.



"Сити" выглядит андердогом двухматчевого противостояния из-за своей формы, однако Савиньо чувствует, что его команда спокойна и уверена в себе.



"Я пришел в "Манчестер Сити", чтобы играть такие матчи, и каждый большой игрок хочет играть в них. Этого хочу не только я, а многие опытные игроки в нашей раздевалке".



"Эти большие матчи созданы для больших игроков, больших тренеров. Это замечательные матчи для просмотра, замечательные матчи для игры, и я надеюсь, "Манчестер Сити" сможет одержать две победы в этих двух матчах".



"После жеребьевки атмосфера была спокойной. Мы привыкли к этому, мы много играли против них в последние сезоны. Это столь красивое противостояние".



"Конечно, мы оставались спокойными, у нас нет выбора. Мы не могли выбрать, кто будет нашим соперником, поэтому мы просто ждем, когда выйдем на поле", — сообщил Савиньо ESPN.