Гвардиола: "Невозможно контролировать атаку "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что атакующую четверку "Реала" невозможно контролировать.

Уже во вторник "Сити" проведет первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Реала".



Обороне "Сити" предстоит пройти испытание Винисиусом, Родриго, Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом, чья великолепная форма помогает "Реалу" лидировать в Ла Лиге, несмотря на свои проблемы позади.



По мнению Гвардиолы, полностью выключить этих четверых из игры не получится, и "Сити" лишь попытается снизить их вовлеченность.



"Думаю, невозможно контролировать этих четырех игроков на протяжении 90 минут или 180 минут. Они исключительны. Исключительны в том, как они комбинируют, как бегут, каким умением обыгрывать один в один обладают, как они держат мяч. Поэтому они исключительны, все четверо. Каждый знает это".



"Поэтому мы должны снизить их вовлеченность, насколько это возможно, но мы смирились, что они все равно будут вовлечены в игру", — цитирует Гвардиолу ESPN.