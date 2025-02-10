"Астон Вилла" подписала Ясина Озджана

"Астон Вилла" объявила о подписании предварительного контракта с защитником турецкой "Касымпаши" Ясином Озджаном.

Остаток этого сезона Озджан проведет в "Касымпаше", после чего присоединится к "Вилле" по сделке стоимостью около 6 миллионов фунтов.



В свои 18 лет Озджан вызывается в молодежную сборную Турции, а в этом сезоне турецкого первенства сыграл 21 матч, включая 20 выходов в стартовом составе.



Озджан, за плечами у которого более 70 матчей на профессиональном уровне, способен сыграть как левого защитника, так и центрального.