Гвардиола: "Реал гораздо лучше справился с травмами, чем "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что испанский "Реал" гораздо лучше справился с эпидемией травм в этом сезоне, нежели его команды.

Как и "Сити", "Реал" пережил продолжительный спад в этом сезоне. В результате оба гранда не попали в топ-8 Лиги Чемпионов и за право выйти в плей-офф играют стыковой раунд друг против друга.



Однако Гвардиола указывает на то, что при всех своих проблемах "Реал" лидирует в Ла Лиге, тогда как "Сити" занимает только пятое место в Премьер-Лиге.



"Думаю, проблемы большинства команд в этом сезоне возникали из-за травм. Думаю, "Реал" справился с этим гораздо, гораздо лучше, чем мы, потому что они все равно находятся во главе своей лиги и сражаются против "Атлетико" и "Барселоны", которые обладают стабильностью".



"Прямо сейчас это, возможно, одна из лучших команд "Барселоны". Мы можем сравнить ее со всеми предыдущими командами "Барселоны", но лидером все равно является "Реал".



"Они являются настоящими бойцами. В тяжелые моменты они проявляют свои лучшие качества. Мы знаем это, и мы должны провести два хороших матча, чтобы попасть дальше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.