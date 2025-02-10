Бен Уайт надеется сыграть с "Лестером"
Защитник "Арсенала" Бен Уайт надеется вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Лестера" в ближайшую субботу.
27-летний Уайт не играет за "Арсенал" с ноября, когда он перенес небольшую операцию на колене.
Однако на прошлой неделе Уайт поехал с командой Микеля Артеты на тренировочный сбор в Дубай, где смог приступить к занятиям в общей группе.
По информации Evening Standard, тренерский штаб "Арсенала" и сам Уайт ожидают, что Бен сможет принять участие в ближайшем матче "канониров".
Юрриен Тимбер выходил в стартовом составе "Арсенала" на 18 из 21 матча после потери Уайта, с лучшей стороны проявив себя в качестве правого защитника, но ему, конечно, нужна передышка.
10.02.2025 16:00
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