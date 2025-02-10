Бен Уайт надеется сыграть с "Лестером"

Защитник "Арсенала" Бен Уайт надеется вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Лестера" в ближайшую субботу.

27-летний Уайт не играет за "Арсенал" с ноября, когда он перенес небольшую операцию на колене.



Однако на прошлой неделе Уайт поехал с командой Микеля Артеты на тренировочный сбор в Дубай, где смог приступить к занятиям в общей группе.



По информации Evening Standard, тренерский штаб "Арсенала" и сам Уайт ожидают, что Бен сможет принять участие в ближайшем матче "канониров".



Юрриен Тимбер выходил в стартовом составе "Арсенала" на 18 из 21 матча после потери Уайта, с лучшей стороны проявив себя в качестве правого защитника, но ему, конечно, нужна передышка.