Родри: "Я — очень позитивный парень"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что сохраняет позитивный настрой во время своего восстановления после травмы крестообразных связок колена.

В этом сезоне "Сити" отчаянно не хватает Родри, который не играет с ничьей 2:2 против "Арсенала" 22 сентября.



Накануне Родри в качестве зрителя побывал на Супербоуле в США, признавшись, что ему непросто наблюдать за игрой "Сити" со стороны.



"Травмы — это часть жизни. Мы уязвимы к такого рода вещам. Но я являюсь очень позитивным парнем в этом отношении".



"Я всегда благодарю Бога за все, и в такого рода моменты я стараюсь сохранять позитивный настрой и делать вещи, к которым ты не привык. Например, приезжать сюда, больше проводить времени с семьей. И почему бы не попытаться улучшить себя в других частях своего тела, чтобы вернуться сильнее".



"Я не очень хорошо справляюсь, наблюдая за игрой со стороны. Так ты нервничаешь больше, и ты не можешь контролировать происходящее, но я стараюсь поддерживать свою команду, делиться своими мыслями и помогать им", — цитирует Родри Sky Sports.