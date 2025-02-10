Шмейхель советует Эриксену вернуться в "Аякс"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель посоветовал полузащитнику "красных дьяволов" Кристиану Эриксену вернуться в голландский "Аякс".

В этом сезоне Эриксен отметился только семью выходами в стартовом составе "Юнайтед", проигрывая конкуренцию другим полузащитникам вроде Кобби Майну и Мануэлю Угарте.



Шмейхель считает, что Эриксен уже не тянет физические требования Премьер-Лиги и не годится для стиля нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима. Петер советует 32-летнему датчанину вернуться в Амстердам по истечении контракта в конце сезона.



"Это был бы замечательный шаг для него. Конечно, как мы знаем, он является полузащитником. В наши дни вам нужны игроки, которые могут носиться по полю 90 минут".



"То, как Рубен Аморим хочет играть, ему тоже не подходит. Он хочет быстро возвращать мяч. На очень высокой скорости. Это не в его (Эриксена) природе. К сожалению, у Эриксена больше нет этой энергии".



"Он отличный игрок. Некоторые вещи, которые он делает на поле... Он по-прежнему так хорош технически, так хорошо обращается с мячом. Думаю, "Аякс" стал бы великолепным переходом для него", — цитирует Шмейхеля Daily Mirror.