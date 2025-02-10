Грилиш: "Самый сложный год в моей жизни"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш назвал прошлый год самым сложным в своей жизни.

Грилиш неважно отыграл прошлый сезон, отметившись только 10 выходами в старте "Сити" в рамках Премьер-Лиги. Несмотря на завоевание "горожанами" титула, Джек не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



В этой кампании Грилиш тоже не блещет, в минувшую субботу против "Лейтон Ориент" только в четвертый раз с октября отыграв все 90 минут. Однако Джек чувствует, что его неудачная полоса может вскоре закончиться.



"Прошлый год, весь год сам по себе, был странным, потому что родилась моя маленькая дочь, но в остальном это был один из самых сложных годов — наверное, самый сложный год в моей жизни по многим причинам, на поле и за его пределами".



"Я обнаружил, что это действительно сложно. Но сейчас наступил новый год, это своего рода новое начало, и я надеюсь, что смогу оттолкнуться от этого".



"Я чувствую, что в последних сыгранных матчах — против "Пэлас", "Солфорда" и "Ориент" — я больше старался участвовать в голах и результативных передачах".



"Слушайте, я хочу чаще выходить в старте и обрести этот ритм — как было со мной пару лет назад, когда я играл много матчей подряд".



"Мне сложно от того, что я то участвую в матчах, то нет, толком не играя. Надеюсь, я смогу продолжить хорошо тренироваться и сыграю еще несколько матчей", — цитирует Грилиша Daily Mail.