Мерсон считает, что "Арсеналу" следует купить Кейна

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канонирам" следует купить нападающего "Баварии" Харри Кейна.

Отсутствие забивного форварда выглядит наибольшей проблемой "Арсенала", и ожидается, что грядущим летом "канониры" постараются найти этому решение.



На прошлой неделе выяснилось, что контракт Кейна с "Баварией" содержит пункт об отступных, и Мерсон хочет, чтобы "Арсенал" этим воспользовался, несмотря на связь Харри с "Тоттенхэмом".



"Я продолжаю твердить про Исака, но это выглядит маловероятно. Я бы взял Харри Кейна. Я бы заплатил 60 с чем-то миллионов фунтов за Харри Кейна. Я знаю, что это не мои деньги".



"Разве Сол Кэмпбелл не перешел из "Тоттенхэма" в "Арсенал"? Возможно, Кейн думает, что может побить рекорд Алана Ширера (по количеству голов в Премьер-Лиге), играя за "Тоттенхэм", но я не вижу смысла возвращаться в "Тоттенхэм". Нет смысла возвращаться только для того, чтобы победить этот рекорд, и я не думаю, что там его шансы сделать это были бы выше, чем в "Арсенале", — цитирует Мерсона Daily Mirror.