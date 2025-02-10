Мерсон считает, что "Арсеналу" следует купить Кейна
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канонирам" следует купить нападающего "Баварии" Харри Кейна.
Отсутствие забивного форварда выглядит наибольшей проблемой "Арсенала", и ожидается, что грядущим летом "канониры" постараются найти этому решение.
На прошлой неделе выяснилось, что контракт Кейна с "Баварией" содержит пункт об отступных, и Мерсон хочет, чтобы "Арсенал" этим воспользовался, несмотря на связь Харри с "Тоттенхэмом".
"Я продолжаю твердить про Исака, но это выглядит маловероятно. Я бы взял Харри Кейна. Я бы заплатил 60 с чем-то миллионов фунтов за Харри Кейна. Я знаю, что это не мои деньги".
"Разве Сол Кэмпбелл не перешел из "Тоттенхэма" в "Арсенал"? Возможно, Кейн думает, что может побить рекорд Алана Ширера (по количеству голов в Премьер-Лиге), играя за "Тоттенхэм", но я не вижу смысла возвращаться в "Тоттенхэм". Нет смысла возвращаться только для того, чтобы победить этот рекорд, и я не думаю, что там его шансы сделать это были бы выше, чем в "Арсенале", — цитирует Мерсона Daily Mirror.
10.02.2025 12:00
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Последние комментарии:
Сейчас бы из Баварии, где трофеи гарантированны, переходить в Арсенал, будучи легендой Шпор к тому же.
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Потом всю жизнь ходить обоссаным как рвп
Не думаю что он настолько тупой
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Этот е*лан не учёл одну важную деталь, Кейну нужны трофеи под конец карьеры.
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