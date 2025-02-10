"Арсенал" не получил никаких предложений по Зинченко в январе

"Арсенал" не получил никаких предложений по защитнику Александру Зинченко во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Зинченко редко попадает в стартовый состав "Арсенала", отметившись только двумя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



В январе ходили слухи, что "Атлетико" и дортмундская "Боруссия" заинтересованы в аренде Зинченко, однако "Арсенал" так и не дождался никаких предложений, утверждает Daily Mail.



Вообще, "Арсенал" был открыт к расставанию с Зинченко в зимнее окно, но лишь на условиях постоянного трансфера, поэтому в аренду "канониры" Александра все равно бы не отпустили.



При этом долгосрочные перспективы Зинченко в "Арсенале" выглядят крайне туманно, особенно с учетом того, что после окончания этого сезона у 28-летнего украинца останется только 12 месяцев по контракту.