Постекоглу: "Судите меня, но не критикуйте игроков "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что люди могут требовать его увольнения, но не могут критиковать его игроков.

Накануне вечером "Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле" со счетом 2:1, первый гол пропустив уже спустя 57 секунд после начала матча. В результате "шпоры" вылетели из Кубка Англии.



Постекоглу, чья команда несколькими днями ранее вылетела и из Кубка Лиги, находится под колоссальным давлением, однако Анге настаивает, что его истерзанная травмами команда не заслуживает критики.



"Люди могут судить меня. Они могут говорить, что я плохо делаю свою работу, что я не справляюсь и все такое. Это нормально".



"Я пытаюсь сказать, что вы не можете критиковать игру наших игроков в данное время".



"Они имеют дело с экстремальной ситуацией, и если вы оцениваете это как-либо иначе, тогда ваш анализ искажен и не является объективным".



"Если это ради того, чтобы избавиться от меня, то ладно. Молодцы. Пробуйте хоть миллион раз. Но если речь об этой группе игроков, то в последние два с половиной месяца они старались выдающимся образом", — цитирует Постекоглу BBC.