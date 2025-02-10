"Пэлас" определил два варианта на замену Гехи

"Кристал Пэлас" начал готовиться к расставанию с Марком Гехи, присмотрев двух кандидатов на замену своему ведущему защитнику.

Прошлым летом "Пэлас" отклонил несколько предложений "Ньюкасла" по Гехи, а на исходе зимнего трансферного окна отказался продать Марка в "Тоттенхэм".



Однако на "Селхерст Парк" понимают, что уход Гехи — это лишь вопрос времени. 24-летний игрок сборной Англии амбициозен, хочет сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, чего "орлы" ему дать не могут.



С высокой вероятностью "Пэлас" продаст Гехи грядущим летом, и, как утверждает The Sun, на замену Марку "орлы" рассматривают двух защитников из Чемпионшипа: Максима Эстева из "Бернли" и Рава Ван ден Берга из "Мидлсбро".



22-летний Эстев является частью лучшей в Чемпионшипе линии обороны — только девять пропущенных голов в 31 матче.



20-летний Ван ден Берг, че старший брат Сепп выступает за "Брентфорд", заявил о себе еще в прошлом сезоне и в этой кампании продолжает демонстрировать не по годам зрелый футбол.