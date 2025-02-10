Гвардиола: "Грилиш — уличный боец"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал плеймейкера Джека Грилиша отвоевать свое место в стартовом составе.

В минувшую субботу против "Лейтон Ориент" в Кубке Англии Грилишу предоставилась довольно редкая для этого сезона возможность выйти в старте "Сити".



Именно с передачи Грилиша на 79-й минуте Кевин Де Брюйне забил победный для "Сити" гол (1:2), и Гвардиола надеется, что Джек получит импульс благодаря этому успеху.



"У Джека есть это уличное чутье. Он игрок улицы".



"Сегодня большинство игроков являются для тренерами академиками: "Ты должен делать то или это". А Джек — боец. Он здесь, чтобы сражаться на стадионах, когда люди кричат на него".



"Он не играл в последних матчах в основном из-за того, что у Савиньо на левом фланге невероятная связь с Эрлингом (Холандом), но сезон еще не закончен".



"Против "Ориент" я увидел проблески того, что он собирается взбунтоваться и покажет тренеру, насколько тот ошибается. Я обожаю это", — цитирует Гвардиолу BBC.