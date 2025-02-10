Эллиотт возмущен назначением пенальти против "Плимута"

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт выразил свое возмущение назначением пенальти против "Плимута".

Судьбу матча 4-го раунда Кубка Англии между "Плимутом" и "Ливерпулем" накануне (1:0) решил пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Эллиотта.



Эллиотт в прыжке заблокировал удар соперника через себя, однако Харви настаивает, что его рука была в естественном положении.



"Если честно, я бы мог бесконечно приводить аргументы. Я находился так близко к сопернику, и я сказал рефери: "Ты ожидаешь, что я буду прыгать с прижатыми руками? Это просто естественный способ прыгнуть". Я старался изо всех сил заблокировать мяч, и моя рука была поднята, но это было в метре от пробивавшего по мячу игрока".



"Таков футбол, это воспринимается как удар по зубам. Неприятно проигрывать таким образом, неприятно мне лично, потому что из-за меня назначили пенальти. К сожалению, такое случается. Мне нужно не унывать и продолжать двигаться вперед", — цитирует Эллиотта Daily Mirror.