Эллиотт возмущен назначением пенальти против "Плимута"

Харви Эллиотт Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт выразил свое возмущение назначением пенальти против "Плимута".

Судьбу матча 4-го раунда Кубка Англии между "Плимутом" и "Ливерпулем" накануне (1:0) решил пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Эллиотта.

Эллиотт в прыжке заблокировал удар соперника через себя, однако Харви настаивает, что его рука была в естественном положении.

"Если честно, я бы мог бесконечно приводить аргументы. Я находился так близко к сопернику, и я сказал рефери: "Ты ожидаешь, что я буду прыгать с прижатыми руками? Это просто естественный способ прыгнуть". Я старался изо всех сил заблокировать мяч, и моя рука была поднята, но это было в метре от пробивавшего по мячу игрока".

"Таков футбол, это воспринимается как удар по зубам. Неприятно проигрывать таким образом, неприятно мне лично, потому что из-за меня назначили пенальти. К сожалению, такое случается. Мне нужно не унывать и продолжать двигаться вперед", — цитирует Эллиотта Daily Mirror.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Плимут, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 893

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 10.02.2025 09:33 # naby-keita
    Этот гавнарь 7 лет в клубе, но в футбол так и не научился играть

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  2. vals1702 10.02.2025 08:51 # vals1702
    пенка левая конечно. Но играли как г..но

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  3. hachidlo 10.02.2025 07:03 # hachidlo
    Судей из Чемпиошнипа забыли предупредить, что лизалпулю нужно подсуживать, иначе картонка сама себя не заработает. Оплошность вышла.

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