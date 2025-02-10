"Арсенал" заинтересован в покупке Жоты

"Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты.

Как утверждает издание Anfield Watch в эксклюзивном материале, интерес к Жоте со стороны "Арсенала" существовал еще прошлым летом.



"Арсенал" до сих пор не нашел себе забивного нападающего, и после окончания этого сезона Жота может быть доступен для трансфера по правильной цене.



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот разочарован тем, что у Жоты регулярно возникают проблемы со здоровьем. На дворе уже февраль, а Диогу отметился лишь семью появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



Еще один немаловажный фактор заключается в том, что после окончания этого сезона Жота вступит в предпоследний год по своему контракту, и это может быть лучший момент для "Ливерпуля", чтобы выгодно продать 28-летнего игрока сборной Португалии.



"Ливерпуль" вообще может устроить перестройку своей линии нападения грядущим летом, потому что истекающий через пять месяцев контракт Мохамеда Салаха до сих пор не продлен, а к Дарвину Нуньесу и Луису Диасу существует интерес из Саудовской Аравии.