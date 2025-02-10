"Арсенал" заинтересован в покупке Жоты

Диогу Жота "Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты.

Как утверждает издание Anfield Watch в эксклюзивном материале, интерес к Жоте со стороны "Арсенала" существовал еще прошлым летом.

"Арсенал" до сих пор не нашел себе забивного нападающего, и после окончания этого сезона Жота может быть доступен для трансфера по правильной цене.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот разочарован тем, что у Жоты регулярно возникают проблемы со здоровьем. На дворе уже февраль, а Диогу отметился лишь семью появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.

Еще один немаловажный фактор заключается в том, что после окончания этого сезона Жота вступит в предпоследний год по своему контракту, и это может быть лучший момент для "Ливерпуля", чтобы выгодно продать 28-летнего игрока сборной Португалии.

"Ливерпуль" вообще может устроить перестройку своей линии нападения грядущим летом, потому что истекающий через пять месяцев контракт Мохамеда Салаха до сих пор не продлен, а к Дарвину Нуньесу и Луису Диасу существует интерес из Саудовской Аравии.


Метки Арсенал, Жота, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1726

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Последние комментарии:




  1. easports 10.02.2025 08:33 # easports
    Жезус ему койку свою не освободит в лазарете. Спасибо, не надо.

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  2. wengerrrro 10.02.2025 06:47 # wengerrrro
    кто придумывает эти новости))

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  3. redwhitegun 10.02.2025 06:32 # redwhitegun
    Охуенный игрок, но пиздец стекло...

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  4. olga-teplyakova 10.02.2025 06:32 # olga-teplyakova
    Замена Хесусу?

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  5. liverpool-95 10.02.2025 06:23 # liverpool-95
    вы че ? Жота ведь сам хозяин арсика )))

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  6. bangladesh 10.02.2025 06:13 # bangladesh
    За 40+ забирайте

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  7. alexomck 10.02.2025 06:04 # alexomck
    Продано.

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