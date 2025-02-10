"Арсенал" заинтересован в покупке Жоты
"Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты.
Как утверждает издание Anfield Watch в эксклюзивном материале, интерес к Жоте со стороны "Арсенала" существовал еще прошлым летом.
"Арсенал" до сих пор не нашел себе забивного нападающего, и после окончания этого сезона Жота может быть доступен для трансфера по правильной цене.
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот разочарован тем, что у Жоты регулярно возникают проблемы со здоровьем. На дворе уже февраль, а Диогу отметился лишь семью появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.
Еще один немаловажный фактор заключается в том, что после окончания этого сезона Жота вступит в предпоследний год по своему контракту, и это может быть лучший момент для "Ливерпуля", чтобы выгодно продать 28-летнего игрока сборной Португалии.
"Ливерпуль" вообще может устроить перестройку своей линии нападения грядущим летом, потому что истекающий через пять месяцев контракт Мохамеда Салаха до сих пор не продлен, а к Дарвину Нуньесу и Луису Диасу существует интерес из Саудовской Аравии.
10.02.2025 06:00
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Жезус ему койку свою не освободит в лазарете. Спасибо, не надо.
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кто придумывает эти новости))
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Охуенный игрок, но пиздец стекло...
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Замена Хесусу?
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вы че ? Жота ведь сам хозяин арсика )))
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За 40+ забирайте
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Продано.
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