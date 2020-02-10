Постекоглу — о своем будущем после вылета из Кубка Англии: "Ничего не изменилось"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что ранний вылет из Кубка Англии ничего не меняет в плане его будущего.

В воскресенье Постекоглу усугубил свое и без того шаткое положение, потерпев с "Тоттенхэмом" поражение 2:1 от "Астон Виллы" в 4-м раунде Кубка Англии.



Однако Постекоглу не думает, что этот результат на что-либо повлияет, кроме как немного разгрузит расписание "шпор".



"Ничего по сути не изменилось. Сейчас у нас были пара недель без матчей в мидуик. Эта группа игроков невероятным образом трудилась на протяжении двух с половиной месяцев. Невероятным образом. Я не могу перехвалить их за то, как они старались. Это небольшая группа игроков, которые играли дважды в неделю с ноября".



"Теперь у них будет больше возможностей для восстановления. Некоторые игроки вернутся в строй в ближайшие пару недель. Мы хотим перезагрузиться и сильно завершить сезон".



"У нас все еще хватает целей в этом сезоне. Европы по-прежнему очень важная для нас. Там мы в отличном положении".



"Сегодня у нас отсутствовало 11 игроков первой команды. Уберите столько из любой команды на один матч, и у них возникнут трудности. Мы же имеем с этим дело два с половиной месяца, поэтому мы предвкушаем возвращение игроков в строй, и я думаю, это поможет", — цитирует Постекоглу Evening Standard.