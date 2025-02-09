Слот надеется, что Гомес избежал мышечного надрыва

Джо Гомес Наставник "Ливерпуля" Арне Слот надеется, что защитник Джо Гомес избежал мышечного надрыва в матче Кубка Англии против "Плимута".

В воскресенье Гомес сыграл свой первый матч в 2025 году, но был заменен уже на 11-й минуте. По словам Слота, он убрал Джо с поля от греха и не ожидает какой-либо серьезной травмы.

"В определенный момент он почувствовал себя немного небезопасно, не ускорившись в полную силу. Затем он сказал: "Я не уверен на 100 процентов, но опасаюсь, что быть беде, если я совершу еще одно ускорение".

"Полагаю, это не надрыв, но у меня было плохое предчувствие. Это удар по нам, потому что этим утром Кертис Джонс, который оказался на лавке, подошел ко мне и сказал: "Не думаю, что я полностью восстановился после тренировки вчера".

"Внезапно нам пришлось использовать чуть больше молодежи на поле, нежели мы планировали перед матчем, но у нас все равно было достаточно мастерства, чтобы добиться результата лучше", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Гомес, Ливерпуль, Слот, трамы

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2025 23:00

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  1. sausage 09.02.2025 23:11 # sausage
    Ну это хоть объясняет, почему вместо Ньони вышел не Джонс.

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