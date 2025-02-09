"Вилла" прошла "Тоттенхэм" в Кубке Англии

Морган Роджерс "Астон Вилла одержала победу 2:1 над "Тоттенхэмом" в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

"Вилле" удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Джейкоб Рэмси свободно вошел в чужую штрафную по левому краю и пробил через руки голкипера "Тоттенхэма" Антонина Кински, который должен был сыграть лучше в этой ситуации — 1:0.

В дальнейшем Кински действовал безошибочно, и если бы не Антонин, гости вполне могли пропустить еще.

За весь первый тайм "шпоры" создали только один реальный момент, но Эмилиано Мартинес отразил удар в упор Сона Хен Мина.

Во втором тайме гости активизировались впереди, но это не уберегло их от второго пропущенного гола на 64-й минуте. Педро Порро неудачно прервал прострел Дониэлла Малена вдоль ворот, и Морган Роджерс тут же сыграл на добивании с близкого расстояния — 2:0.

В остатке матча шла обоюдоострая игра, и в компенсированное время Матис Тель даже отквитал один гол, ногой в прыжке замкнув подачу Деяна Кулусевски — 2:1. Однако на большее "Тоттенхэму" не хватило времени.

"Вилла" оказалась значительно сильнее обескровленного "Тоттенхэма", который своим вылетом из Кубка Англии приблизился к очередному бестрофейному сезону.

"Астон Вилла" — "Тоттенхэм" — 2:1 (1:0)

Голы: Рэмси 1, Роджерс 64 — Тель 90.

"Астон Вилла": Мартинес, Гарсия, Конса (Богард 27), Камара, Динь (Матсен 81), Рэмси, Тилеманс, Бэйли (Асенсио 66), Макгинн, Мален (Рэшфорд 66), Роджерс.

"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дансо, Грей, Спенс, Бергвалл, Бентанкур (Сарр 72), Кулусевски, Мур (Биссума 45), Тель, Сон.

Предупреждения: Бентанкур, Бергвалл, Порро.


Метки Астон Вилла, Кубок Англии, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2025 22:30

Количество просмотров Просмотров: 563

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 09.02.2025 23:17 # hachidlo
    В недавнем матче Лиги конференций УЕФА, состоявшемся 7 ноября 2024 года, лондонский «Челси» одержал убедительную победу над ереванским клубом «Ноа» со счётом 8:0. Среди забитых мячей отличился украинский полузащитник Михаил Мудрик, записавший на свой счёт один из голов.
    Однако после матча в СМИ появилась информация о том, что Мудрик может столкнуться с обвинениями в жестоком обращении с животными, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подробности инцидента пока не разглашаются, и

    (ответить)

  2. chelsiukpro 09.02.2025 23:05 # chelsiukpro
    Турак в Чат рулетке про путлера :)
    https://youtu.be/9cSYri3qPoI?si=RZ0TYVL58KpHQIM8

    (ответить)

  3. narcot 09.02.2025 22:58 # narcot
    SVO, итоги ухихихихихих



    Дальнобойщикам приходят штрафы на десятки тысяч рублей из-за системы РЭБ, сбивающей навигацию «Платона». Из-за этого могут подняться цены на товары

    Видеообращение к Путину об этом записали грузоперевозчики из южных регионов. По их словам, им приходят штрафы на десятки и сотни тысяч рублей из-за некорректной работы системы «Платон», которая контролирует перемещение грузовиков, их скорость, режим труда и отдыха водителей. Она, в свою очередь, работает с ошибками из-за системы радиоэлектронной борьбы, сбивающей навигацию в южных регионах, уверены дальнобойщики. Видеообращение опубликовал депутат Краснодарской гордумы Сафронов.

    (ответить)

  4. hachidlo 09.02.2025 22:51 # hachidlo
    После этого матча еврейские владельца ливепуля поймут, что нужно эксплуатировать мусульманского барана по полной, иначе их салахпуль не выиграет ни одни из оставшихся матчей, а надежны о картонке превратиться в полной в тыкву.

    (ответить)

  5. bembo 09.02.2025 22:47 # bembo
    Любите Плимут
    Верьте в Плимут

    (ответить)

  6. bembo 09.02.2025 22:46 # bembo
    да кому не похуй

    (ответить)

  7. hachidlo 09.02.2025 22:46 # hachidlo
    Вообще, Плимут это же бывший клуб Руни? Тогда не удивительно, его хоть и уволили, но дух Шрека чисто по привычке трахнул портовый безтрофейник.

    (ответить)

  8. narcot 09.02.2025 22:44 # narcot
    манкурт, что там по ввп по ппс?)))



    В России ожидается резкое подорожание пластиковых окон, труб и других изделий из ПВХ, с ростом цен до 20%

    Поставщики связывают это с атакой беспилотников на завод в Нижегородской области, что привело к дестабилизации поставок.
    Производители уже уведомили своих партнеров о предстоящем повышении цен на 10-20%.

    После атаки на завод «СИБУР-Кстово» цены на суспензию ПВХ возросли на 15-20%.
    Это подорожание затронет и другие товары, в производстве которых используется ПВХ, такие как искусственная кожа, бутылки и напольные покрытия.

    (ответить)

  9. hachidlo 09.02.2025 22:42 # hachidlo
    Почему среди ваты (и, как ни странно, большая часть из них фонады лузерпуля) столько геев? Манкурт, бабца, яночка, Мурад, биталя, птушник с его смачным эпитетом?
    Сургутского носатого сугроба в расчет не беру, он просто жертва отчима.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: