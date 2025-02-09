"Вилла" прошла "Тоттенхэм" в Кубке Англии
"Астон Вилла одержала победу 2:1 над "Тоттенхэмом" в рамках 4-го раунда Кубка Англии.
"Вилле" удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Джейкоб Рэмси свободно вошел в чужую штрафную по левому краю и пробил через руки голкипера "Тоттенхэма" Антонина Кински, который должен был сыграть лучше в этой ситуации — 1:0.
В дальнейшем Кински действовал безошибочно, и если бы не Антонин, гости вполне могли пропустить еще.
За весь первый тайм "шпоры" создали только один реальный момент, но Эмилиано Мартинес отразил удар в упор Сона Хен Мина.
Во втором тайме гости активизировались впереди, но это не уберегло их от второго пропущенного гола на 64-й минуте. Педро Порро неудачно прервал прострел Дониэлла Малена вдоль ворот, и Морган Роджерс тут же сыграл на добивании с близкого расстояния — 2:0.
В остатке матча шла обоюдоострая игра, и в компенсированное время Матис Тель даже отквитал один гол, ногой в прыжке замкнув подачу Деяна Кулусевски — 2:1. Однако на большее "Тоттенхэму" не хватило времени.
"Вилла" оказалась значительно сильнее обескровленного "Тоттенхэма", который своим вылетом из Кубка Англии приблизился к очередному бестрофейному сезону.
"Астон Вилла" — "Тоттенхэм" — 2:1 (1:0)
Голы: Рэмси 1, Роджерс 64 — Тель 90.
"Астон Вилла": Мартинес, Гарсия, Конса (Богард 27), Камара, Динь (Матсен 81), Рэмси, Тилеманс, Бэйли (Асенсио 66), Макгинн, Мален (Рэшфорд 66), Роджерс.
"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дансо, Грей, Спенс, Бергвалл, Бентанкур (Сарр 72), Кулусевски, Мур (Биссума 45), Тель, Сон.
Предупреждения: Бентанкур, Бергвалл, Порро.
09.02.2025 22:30
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