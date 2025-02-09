Слот — о поражении от "Плимута": "Ожидали, что сыграем лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда не оправдала ожиданий в матче Кубка Англии против "Плимута".

На воскресный матч против аутсайдера Чемпионшипа Слот выпустил состав из резервистов и молодежи, в результате потерпев поражение 1:0.



Слот отдает должное сопернику, но все равно считает, что выпущенные им игроки должны были сыграть лучше и не оправдали ожиданий.



"Это отличный день для "Плимута". У них был хороший план на матч, и они заслужили всю похвалу за свою игру сегодня. Это был не очень хороший день для нас, следствием чего стал такого рода результат".



"Я не могу сказать, что парни не сражались, потому что это была борьба продолжительностью 100 минут. Обе команды не создали большого количества моментов, и матч решил пенальти, который был назначен корректно".



"В такого рода матчах, когда командам не удается находить много свободного пространства, все сводится к одному моменту, и здесь этот момент был в их пользу. Как я уже сказал, они заслужили победу, потому что они провели действительно хороший матч".



"Думаю, вышедшие сегодня игроки способны играть лучше, но против соперника с таким игровым стилем довольно сложно создавать моменты, как мы и убедились сегодня. Нужно отдать должное "Плимуту", но мы все равно ожидали, что сыграем матч лучше".



"Это больно каждому, кто связан с "Ливерпулем": фанатам, мне, игрокам. Все мы хотели остаться в этом соревновании, и если ты вылетаешь в одном из первых раундов, это неудача".



"Сегодня мы продолжали сражаться до последней секунды. Возможно, все свои моменты мы создали в заключительные 10-15 минут, поэтому проблема не в нагрузке — мы просто не находили свободное пространство и не создавали моменты", — сообщил Слот ITV.