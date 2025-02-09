Гиггз объяснил, что нужно Амориму для успеха
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз объяснил, что нужно новому главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму для успеха.
Начало карьеры Аморима в "Юнайтед" выдалось чрезвычайно сложным, и Гиггз лишь надеется, что боссы клуба будут достаточно терпеливы в отношении Рубена.
Также Гиггз указывает на обилие провальных трансферов у "Юнайтед" за последние годы.
"Как и в любом виде бизнеса, у вас должен быть порядок с рекрутингом, а этого не наблюдается последние 10 лет. Мы просто принимаем одно плохое решение за другим".
"Сейчас все зависит от того, получит ли Рубен нужных игроков, нужную поддержку — и время", — цитирует Гиггза Daily Mirror.
09.02.2025 21:00
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надо просто пороть жену брата и всё будет норм, добавил гугс
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