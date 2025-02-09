Гиггз объяснил, что нужно Амориму для успеха

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз объяснил, что нужно новому главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму для успеха.

Начало карьеры Аморима в "Юнайтед" выдалось чрезвычайно сложным, и Гиггз лишь надеется, что боссы клуба будут достаточно терпеливы в отношении Рубена.



Также Гиггз указывает на обилие провальных трансферов у "Юнайтед" за последние годы.



"Как и в любом виде бизнеса, у вас должен быть порядок с рекрутингом, а этого не наблюдается последние 10 лет. Мы просто принимаем одно плохое решение за другим".



"Сейчас все зависит от того, получит ли Рубен нужных игроков, нужную поддержку — и время", — цитирует Гиггза Daily Mirror.