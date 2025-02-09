Скромный "Плимут" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Занимающий последнее место в Чемпионшипе "Плимут" одержал победу 1:0 над лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" в 4-м раунде Кубка Англии.

Относительно победы 4:0 над "Ливерпулем" в Кубке Лиги в стартовом составе "красных" уцелел только голкипер Кувин Келлехер. Главный тренер Арне Слот преимущественно доверился резервистам и молодежи.



Матч для "красных" начался с того, что травму получил Джо Гомес. Вместо него в игру вступил дебютант Айзек Мабайя.



В дальнейшем гости почти безраздельно владели мячом, но игра навевала тоску. За весь первый тайм команды на двоих нанесли лишь один удар в створ и не создали опасных моментов.



Вскоре после начала второго тайма Харви Эллиотт рукой заблокировал удар соперника через себя, и "Плимут" открыт счет благодаря пенальти Райана Харди — 1:0.



На 61-й минуте Харди едва не оформил дубль, с границы вратарской площади пробив в штангу ворот Келлехера.



"Ливерпулю" терять было нечего, поэтому "красные" принялись штурмовать чужие ворота, однако "Плимут" встал стеной и не позволил сопернику перевести игру в экстра-таймы. Сенсация состоялась.



"Плимут" — "Ливерпуль" — 1:0 (0:0)



Гол: Харди 53 (пен).



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Мабайя 11, Нуньес 58), Эндо, Куанса, Цимикас, Макконнелл, Ньони (Коне-Дохерти 76), Кьеза, Эллиотт, Диас, Жота.