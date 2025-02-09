Скромный "Плимут" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии
Занимающий последнее место в Чемпионшипе "Плимут" одержал победу 1:0 над лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" в 4-м раунде Кубка Англии.
Относительно победы 4:0 над "Ливерпулем" в Кубке Лиги в стартовом составе "красных" уцелел только голкипер Кувин Келлехер. Главный тренер Арне Слот преимущественно доверился резервистам и молодежи.
Матч для "красных" начался с того, что травму получил Джо Гомес. Вместо него в игру вступил дебютант Айзек Мабайя.
В дальнейшем гости почти безраздельно владели мячом, но игра навевала тоску. За весь первый тайм команды на двоих нанесли лишь один удар в створ и не создали опасных моментов.
Вскоре после начала второго тайма Харви Эллиотт рукой заблокировал удар соперника через себя, и "Плимут" открыт счет благодаря пенальти Райана Харди — 1:0.
На 61-й минуте Харди едва не оформил дубль, с границы вратарской площади пробив в штангу ворот Келлехера.
"Ливерпулю" терять было нечего, поэтому "красные" принялись штурмовать чужие ворота, однако "Плимут" встал стеной и не позволил сопернику перевести игру в экстра-таймы. Сенсация состоялась.
"Плимут" — "Ливерпуль" — 1:0 (0:0)
Гол: Харди 53 (пен).
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Мабайя 11, Нуньес 58), Эндо, Куанса, Цимикас, Макконнелл, Ньони (Коне-Дохерти 76), Кьеза, Эллиотт, Диас, Жота.
09.02.2025 20:00
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молодняк не затащил, да и фиг с ним, надо и условному Борнмуту ж чета выиграть...
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Ожидание: квадрупль
Реальность: квадробер
(ответить)
Этот кубок скорее всего манки заберут, либо Сити.
(ответить)
Надо было Еще и КАЛ сливать.Этот кубок ничего не дает от слова совсем - а вот травмы спокойно.
Только АПЛ и только она нужна фанам ЛФК.
НУ ЛЧ очень рандомный турнир - так что будучи даже в прайме и екстра уровне не все его могли выиграть.
(ответить)
Ничего страшного, но это недооценка Слота.
(ответить)
xaxaxaxa колбаса
(ответить)
не зря Кьезу урвали))) ограбили мотту
(ответить)
квадрупла не будет получается, ой ёпт
(ответить)
Разрядили календарь. В КЛ до трофея один шаг, а в КА ещё хз сколько рубиться с колхозниками, которые, как на матч жизни выходят)
Ну а по сути, Слоту урок, не всё он ещё понимает в Англии. Клопп молодняком зелёным выигрывал на мотивации. Слот же больше по тактике. А какая тактика, когда неопытные резервисты ничего сделать не могут? Он чё, думал, что два напа из основы всю игру сделают? До них мяч-то никто довести не мог нормально, приходилось за ним самим возвращаться, и это при том, что Плимут особо на половине поля Ливерпуля и не бегал.
(ответить)
Ладно, Слот в принципе видел что наши дублеры ни о чём в матче с ПСВ. Мог бы на половину разбавить состав.
(ответить)
опять один кекстер набрался смелости и хлебает за всех обрыганов
(ответить)
Эллиот и Слот слили матч. Кьеза топ - больше всех создал моментов, но еблан Квансе не может ногой по мячу попасть.
(ответить)
Сильнейший АПЛ говорили они. Сильнейший лузерпуль говорили они.
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Апплодирую стоя решению Слота слить этот ненужный кубок. Впереди сложный финал с сороками и борьба за апл и лч. Мужик абсолютно правильно расставляет приоритеты, что радует. Клопп погнался бы за всеми трофеями и прогорел.
Россия
Путин
Ливерпуль
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суперпедик, грей шконку для гимли и носатого
09.02.2025 13:32 #
tihinya-moiyobir
22.12.2024 21:23 #
sellman
Братики, ИМПЕРАТОРЫ сегодня были близки к трону, но удача оказалась на стороне команд из вонючего обоссаного города моряков, ублюдков и пьянчуг. Но скоро 2025 год, а он год ИМПЕРАТОРОВ
Верим,
Славим,
Великий Челси!
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Источник: http://fapl.ru/posts/111971/
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09.02.2025 13:36 #
tihinya-moiyobir
03.05.2024 09:37 #
sellman
Братики, привет!
Ска, как же я ору с аутсайдеров, которые топят за аргентинское недрозумение. Просто в голос!
Крч, почитал твиттер, с пакетом прикольная штука выходит. Это объясняет, почему ИМПЕРАТОРЫ ведут такие секретные переговоры с другими тренерами.
Если в двух словах: если Челси зацепить Лигу Конференций, то ПОчетино 100% не уволят из-за неустойки и ФФП. Если не зацепит – его можно вышвырнуть как бездомную собаку грязную. Поэтому всё в его руках... и руках команды))
Посмотрит теперь на Мудриков и прочий мусор, который пакет пихает в состав: что они будут рвать за своего тренера. Потому что любой адекватный человек, Мудрика в старт не поставит. Сука, есть схемы помимо 4-2-3-1.
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Источник: http://fapl.ru/posts/107380/
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Источник: http://fapl.ru/posts/112945/?c=1#c8018238
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09.02.2025 19:42 #
hachidio
Чувствуете, да? Это преисполненная пенсобратия в едином порыве сжимает свои брелочки. Несложно представить выражения их лиц, когда Ливерпуль закамбэчит на последних минутах. Быть добру!
Источник: http://fapl.ru/posts/112945/?c=1#c8018257
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Выбили дубль Ливерпуля, в принципе проиграли из-за позорного Эллиотта, ни одной точной передачи, еще и пенальти привез.
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где тот тупоголовый членосос который дрочит на Кьезу 4 месяца? принимай мочу на свою бестолковку, даун е6аный
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