Скромный "Плимут" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Райан Харди Занимающий последнее место в Чемпионшипе "Плимут" одержал победу 1:0 над лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" в 4-м раунде Кубка Англии.

Относительно победы 4:0 над "Ливерпулем" в Кубке Лиги в стартовом составе "красных" уцелел только голкипер Кувин Келлехер. Главный тренер Арне Слот преимущественно доверился резервистам и молодежи.

Матч для "красных" начался с того, что травму получил Джо Гомес. Вместо него в игру вступил дебютант Айзек Мабайя.

В дальнейшем гости почти безраздельно владели мячом, но игра навевала тоску. За весь первый тайм команды на двоих нанесли лишь один удар в створ и не создали опасных моментов.

Вскоре после начала второго тайма Харви Эллиотт рукой заблокировал удар соперника через себя, и "Плимут" открыт счет благодаря пенальти Райана Харди — 1:0.

На 61-й минуте Харди едва не оформил дубль, с границы вратарской площади пробив в штангу ворот Келлехера.

"Ливерпулю" терять было нечего, поэтому "красные" принялись штурмовать чужие ворота, однако "Плимут" встал стеной и не позволил сопернику перевести игру в экстра-таймы. Сенсация состоялась.

"Плимут" — "Ливерпуль" — 1:0 (0:0)

Гол: Харди 53 (пен).

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Мабайя 11, Нуньес 58), Эндо, Куанса, Цимикас, Макконнелл, Ньони (Коне-Дохерти 76), Кьеза, Эллиотт, Диас, Жота.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча, Плимут

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 729

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Последние комментарии:




  1. imf-tua 09.02.2025 20:20 # imf-tua
    В Дзержинск вошли силовые подразделения ФСБ, сообщили в региональном УФСБ.

    Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ, а также выявлению корректировщиков вражеского огня и точек взлёта БПЛА, с которых враг атакует мирное население.

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  2. live-juve 09.02.2025 20:19 # live-juve
    молодняк не затащил, да и фиг с ним, надо и условному Борнмуту ж чета выиграть...

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  3. hachidlo 09.02.2025 20:19 # hachidlo
    Ожидание: квадрупль
    Реальность: квадробер

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  4. lovrentiy 09.02.2025 20:17 # lovrentiy
    Этот кубок скорее всего манки заберут, либо Сити.

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  5. skychnie-oboi 09.02.2025 20:17 # skychnie-oboi
    Надо было Еще и КАЛ сливать.Этот кубок ничего не дает от слова совсем - а вот травмы спокойно.
    Только АПЛ и только она нужна фанам ЛФК.

    НУ ЛЧ очень рандомный турнир - так что будучи даже в прайме и екстра уровне не все его могли выиграть.

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  6. lovrentiy 09.02.2025 20:16 # lovrentiy
    Ничего страшного, но это недооценка Слота.

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  7. sj606 09.02.2025 20:12 # sj606
    xaxaxaxa колбаса

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  8. narcot 09.02.2025 20:11 # narcot
    не зря Кьезу урвали))) ограбили мотту

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  9. angeisthebest 09.02.2025 20:11 # angeisthebest
    квадрупла не будет получается, ой ёпт

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  10. sausage 09.02.2025 20:10 # sausage
    Разрядили календарь. В КЛ до трофея один шаг, а в КА ещё хз сколько рубиться с колхозниками, которые, как на матч жизни выходят)
    Ну а по сути, Слоту урок, не всё он ещё понимает в Англии. Клопп молодняком зелёным выигрывал на мотивации. Слот же больше по тактике. А какая тактика, когда неопытные резервисты ничего сделать не могут? Он чё, думал, что два напа из основы всю игру сделают? До них мяч-то никто довести не мог нормально, приходилось за ним самим возвращаться, и это при том, что Плимут особо на половине поля Ливерпуля и не бегал.

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  11. lovrentiy 09.02.2025 20:10 # lovrentiy
    Ладно, Слот в принципе видел что наши дублеры ни о чём в матче с ПСВ. Мог бы на половину разбавить состав.

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  12. narcot 09.02.2025 20:09 # narcot
    опять один кекстер набрался смелости и хлебает за всех обрыганов

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  13. dexter 09.02.2025 20:09 # dexter
    Эллиот и Слот слили матч. Кьеза топ - больше всех создал моментов, но еблан Квансе не может ногой по мячу попасть.

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  14. hachidlo 09.02.2025 20:08 # hachidlo
    Сильнейший АПЛ говорили они. Сильнейший лузерпуль говорили они.

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  15. hachidio 09.02.2025 20:08 # hachidio
    Апплодирую стоя решению Слота слить этот ненужный кубок. Впереди сложный финал с сороками и борьба за апл и лч. Мужик абсолютно правильно расставляет приоритеты, что радует. Клопп погнался бы за всеми трофеями и прогорел.

    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  16. fiezzo 09.02.2025 20:07 # fiezzo
    Конгрессмены США заговорили о прекращении помощи Киеву после того, как украинская делегация потребовала от них говорить по-украински заявив американцам, что когда в Вашингтоне ещё бизоны бегали, в Киеве уже полякам хуй сосали.

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  17. narcot 09.02.2025 20:07 # narcot
    суперпедик, грей шконку для гимли и носатого



    09.02.2025 13:32 #
    tihinya-moiyobir

    22.12.2024 21:23 #
    sellman

    Братики, ИМПЕРАТОРЫ сегодня были близки к трону, но удача оказалась на стороне команд из вонючего обоссаного города моряков, ублюдков и пьянчуг. Но скоро 2025 год, а он год ИМПЕРАТОРОВ

    Верим,
    Славим,
    Великий Челси!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111971/
    (ответить)
    09.02.2025 13:36 #
    tihinya-moiyobir

    03.05.2024 09:37 #
    sellman

    Братики, привет!

    Ска, как же я ору с аутсайдеров, которые топят за аргентинское недрозумение. Просто в голос!

    Крч, почитал твиттер, с пакетом прикольная штука выходит. Это объясняет, почему ИМПЕРАТОРЫ ведут такие секретные переговоры с другими тренерами.

    Если в двух словах: если Челси зацепить Лигу Конференций, то ПОчетино 100% не уволят из-за неустойки и ФФП. Если не зацепит – его можно вышвырнуть как бездомную собаку грязную. Поэтому всё в его руках... и руках команды))

    Посмотрит теперь на Мудриков и прочий мусор, который пакет пихает в состав: что они будут рвать за своего тренера. Потому что любой адекватный человек, Мудрика в старт не поставит. Сука, есть схемы помимо 4-2-3-1.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/107380/
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    Источник: http://fapl.ru/posts/112945/?c=1#c8018238

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  18. bembo 09.02.2025 20:07 # bembo
    09.02.2025 19:42 #
    hachidio

    Чувствуете, да? Это преисполненная пенсобратия в едином порыве сжимает свои брелочки. Несложно представить выражения их лиц, когда Ливерпуль закамбэчит на последних минутах. Быть добру!

    Источник: http://fapl.ru/posts/112945/?c=1#c8018257

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  19. lovrentiy 09.02.2025 20:07 # lovrentiy
    Выбили дубль Ливерпуля, в принципе проиграли из-за позорного Эллиотта, ни одной точной передачи, еще и пенальти привез.

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  20. amirhan-gurazhev 09.02.2025 20:06 # amirhan-gurazhev
    где тот тупоголовый членосос который дрочит на Кьезу 4 месяца? принимай мочу на свою бестолковку, даун е6аный

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