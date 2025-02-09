"Челси" близок к покупке Эссугу

Дариу Эссугу "Челси" близок к договоренности с лиссабонским "Спортингом" о покупке опорного полузащитника Дариу Эссугу.

На этот сезон "Спортинг" отправил Эссугу в аренду в испанский "Лас-Пальмас", где 19-летний португалец великолепно освоился и сыграл уже 14 матчей в Лиге 1.

Репутация Эссугу стремительно растет, и "Челси" хочет как можно скорее договориться со "Спортингом" о компенсации за перспективного игрока.

Вообще, Эссугу находится в системе "Спортинг" с 2014 года, а в 2021 — в возрасте 16 лет и шести дней — стал самым молодым игроком, когда-либо надевавшим футболку клуба из Лиссабона.


Метки Лас-Пальмас, Спортинг, Челси, Эссугу

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2025 19:00

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  1. bembo 09.02.2025 20:01 # bembo
    оп
    очередной опорник
    камон красиво
    20 опорников и ни одного напа

    (ответить)

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