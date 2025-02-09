"Челси" близок к покупке Эссугу

"Челси" близок к договоренности с лиссабонским "Спортингом" о покупке опорного полузащитника Дариу Эссугу.

На этот сезон "Спортинг" отправил Эссугу в аренду в испанский "Лас-Пальмас", где 19-летний португалец великолепно освоился и сыграл уже 14 матчей в Лиге 1.



Репутация Эссугу стремительно растет, и "Челси" хочет как можно скорее договориться со "Спортингом" о компенсации за перспективного игрока.



Вообще, Эссугу находится в системе "Спортинг" с 2014 года, а в 2021 — в возрасте 16 лет и шести дней — стал самым молодым игроком, когда-либо надевавшим футболку клуба из Лиссабона.