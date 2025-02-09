"Челси" близок к покупке Эссугу
"Челси" близок к договоренности с лиссабонским "Спортингом" о покупке опорного полузащитника Дариу Эссугу.
На этот сезон "Спортинг" отправил Эссугу в аренду в испанский "Лас-Пальмас", где 19-летний португалец великолепно освоился и сыграл уже 14 матчей в Лиге 1.
Репутация Эссугу стремительно растет, и "Челси" хочет как можно скорее договориться со "Спортингом" о компенсации за перспективного игрока.
Вообще, Эссугу находится в системе "Спортинг" с 2014 года, а в 2021 — в возрасте 16 лет и шести дней — стал самым молодым игроком, когда-либо надевавшим футболку клуба из Лиссабона.
09.02.2025 19:00
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оп
очередной опорник
камон красиво
20 опорников и ни одного напа
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