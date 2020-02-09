Берли раскритиковал игру "Челси" против "Брайтона"

Бывший полузащитник "Челси" Крейг Берли раскритиковал игру команды Энцо Марески против "Брайтона" в Кубке Англии.

Накануне вечером "Челси" уступил "Брайтону" со счетом 2:1 и вылетел из Кубка Англии. "Синие" продемонстрировали крайне беззубый футбол в заключительные полчаса, когда им нужно было отыгрываться, и это возмутило Берли.



"В их игре не было остроты. Палмер перестал влиять на ход матчей, как он делал это прежде. А Нкунку в нападении — это совершенно пустая трата денег. Сверх этого они выглядят немного уязвимо в обороне".



"Ранее в этом сезоне мы дискутировали о том, смогут ли они остаться в чемпионской гонке. Мы своего рода ожидали спада, но они вернулись к пешеходному футболу времен Грэма Поттера, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля. 57 процентов владения мячом — это значительно больше, чем у "Брайтона", но что они получили из этого? Абсолютно ничего", — цитирует Берли Goal.