Берли раскритиковал игру "Челси" против "Брайтона"
Бывший полузащитник "Челси" Крейг Берли раскритиковал игру команды Энцо Марески против "Брайтона" в Кубке Англии.
Накануне вечером "Челси" уступил "Брайтону" со счетом 2:1 и вылетел из Кубка Англии. "Синие" продемонстрировали крайне беззубый футбол в заключительные полчаса, когда им нужно было отыгрываться, и это возмутило Берли.
"В их игре не было остроты. Палмер перестал влиять на ход матчей, как он делал это прежде. А Нкунку в нападении — это совершенно пустая трата денег. Сверх этого они выглядят немного уязвимо в обороне".
"Ранее в этом сезоне мы дискутировали о том, смогут ли они остаться в чемпионской гонке. Мы своего рода ожидали спада, но они вернулись к пешеходному футболу времен Грэма Поттера, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля. 57 процентов владения мячом — это значительно больше, чем у "Брайтона", но что они получили из этого? Абсолютно ничего", — цитирует Берли Goal.
09.02.2025 18:00
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Верно! Плохо что такой спад затянулся с середины декабря, уже 2 месяца....Не в все игроки играют на 100%! Да и в защите уязвимы :(
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