Тухель может вызвать Льюис-Скелли в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель внимательно следит за успехами защитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли.

Льюис-Скелли только в сентябре дебютировал за родной "Арсенал" и в последние недели закрепился в качестве основного левого защитника "канониров".



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, успехи 18-летнего Льюис-Скелли не остались незамеченными со стороны Тухеля и его тренерского штаба.



Тухель и его коллеги ведут внутренние переговоры о том, чтобы наградить Льюис-Скелли вызовом в сборную Англии, хотя Майлс пока даже не сыграл ни одного матча за молодежную команду "трех львов" U-21.



Добавим, в следующем месяце англичане проведут матчи против Албании и Латвии в отборе к ЧМ-2026. Для самого Тухеля они тоже будут дебютными на новом месте работы.