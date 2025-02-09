Гвардиола извинился перед Грилишем
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед своим плеймейкером Джеком Грилишем за дефицит игровых минут в этом сезоне.
Большую часть этого сезона Грилиш проводит на скамейке запасных, проигрывая конкуренцию Жереми Доку и Савиньо.
По словам Гвардиолы, отличная форма конкурентов — это единственная причина, почему Грилиш отметился только 12 появлениями в стартовом составе в этом сезоне и сыграл лишь 1,198 минут.
"Мне очень жаль, что он не получает игровые минуты, которые он, возможно, заслуживает. Но в конце концов Жереми и Савиньо делают огромный вклад в игру в этом сезоне, и это единственная причина".
"Здесь ничего личного. Это не так, что Джек мне не нравится, или я не верю в него", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
09.02.2025 16:00
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