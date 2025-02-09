Агент не верит, что Тонали вернется в Серию А

Агент полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали заявил, что не представляет возвращение своего клиента в Серию А.

Оставив свои предыдущие проблемы позади, в этом сезоне Тонали проявляет себя ключевым игроком "Ньюкасла".



Отличная форма Тонали помогла "Ньюкаслу" достичь финала Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге "сороки" занимают шестое место.



Тонали регулярно связывают с возвращением на родину, однако агент Беппе Рисо видит будущее 24-летнего итальянца за пределами Серии А.



"Вернуться в Серию А в июне? Сандро — один из лучших полузащитников в мире. У него есть цена, которую клубы Серии А едва ли могут себе позволить. Полагаю, его карьера будет далека от Серии А", — цитирует Рисо журналист Фабрицио Романо.