Агент не верит, что Тонали вернется в Серию А
Агент полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали заявил, что не представляет возвращение своего клиента в Серию А.
Оставив свои предыдущие проблемы позади, в этом сезоне Тонали проявляет себя ключевым игроком "Ньюкасла".
Отличная форма Тонали помогла "Ньюкаслу" достичь финала Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге "сороки" занимают шестое место.
Тонали регулярно связывают с возвращением на родину, однако агент Беппе Рисо видит будущее 24-летнего итальянца за пределами Серии А.
"Вернуться в Серию А в июне? Сандро — один из лучших полузащитников в мире. У него есть цена, которую клубы Серии А едва ли могут себе позволить. Полагаю, его карьера будет далека от Серии А", — цитирует Рисо журналист Фабрицио Романо.
09.02.2025 15:00
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