Мареска объяснил, почему Джеймс не сыграл с "Брайтоном"
Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему его капитан Рис Джеймс пропустил матч 4-го раунда Кубка Англии против "Брайтона".
Сыграв целый час против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге в минувший понедельник, Джеймс неожиданно не попал в заявку "Челси" на кубковый матч против "Брайтон" накануне.
У болельщиков "Челси" появились опасения, что Джеймс снова травмирован, однако после поражения 2:1 Мареска поведал, что просто решил поберечь 25-летнего защитника, для которого играть по два матча в неделю — это по-прежнему чересчур.
"Это было запланировано. Он в порядке. Он тренируется. Это для того, чтобы просто немного поберечь его", — приводит слова Марески Evening Standard.
09.02.2025 14:00
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