Постекоглу собирается положиться на Теля

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его команда положится на вингера Матиса Теля.

Дебют Теля — а также защитника Кевина Дансо — за "Тоттенхэм" пришелся на поражение 4:0 от "Ливерпуля" в Кубке Лиги посреди недели.



И хотя Тель, арендованный у "Баварии" до конца сезона, толком себя не проявил, травмы Доминика Соланке и Ришарлисона подталкивают Постекоглу к тому, чтобы активно использовать 19-летнего француза.



"Я не думаю, что он научился столь многому, потому что мы определенно сыграли не так, как хотели. Поэтому во многих отношениях для него и Кевина это не было показателем того, как мы хотим использовать их".



"Но было важно просто выйти и получить этот первый опыт. Мы собираемся положиться на Теля теперь".



"Он пришел, чтобы играть. Его физические кондиции не так уж плохи. Он не так много играл, но он довольно хорошо двигался на тренировках и в последнем матче".



"Мы также должны быть осторожны с ним. Но он пришел сюда играть, и он получит возможность для этого", — цитирует Постекоглу Evening Standard.