"Арсенал", вероятно, купит Шешко летом

Беньямин Шешко из немецкого "РБ Лейпциг" является наиболее вероятным вариантом "Арсенала" по укреплению позиции нападающего грядущим летом.

"Арсенал" искал нападающего еще в зимнее окно, однако Шешко, как и другие нападающие топ-уровня, не был доступны для трансфера посреди сезона.



В итоге "Арсенал" предпочел не переплачивать и не довольствоваться компромиссным вариантом в нападении, потому что это могло бы ограничить ресурсы клуба на летнее окно.



Однако летом "Арсенал" вернется к идее с приглашением классного форварда, и The Independent утверждает, что Шешко выглядит наиболее вероятным приобретением "канониров" в эту зону, несмотря на слухи насчет Александера Исака из "Ньюкасла" и Виктора Дьекереша из "Спортинга".



Контракт Шешко с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные примерно в 55 миллионов фунтов, поэтому "Арсеналу" достаточно заручиться согласием 21-летнего словенца и заплатить установленную цену.



Помимо Шешко, у "Арсенала" также запланировано на лето приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди, что будет стоить "канонирам" еще около 50 млн. фунтов.