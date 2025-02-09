"Арсенал", вероятно, купит Шешко летом

Беньямин Шешко Беньямин Шешко из немецкого "РБ Лейпциг" является наиболее вероятным вариантом "Арсенала" по укреплению позиции нападающего грядущим летом.

"Арсенал" искал нападающего еще в зимнее окно, однако Шешко, как и другие нападающие топ-уровня, не был доступны для трансфера посреди сезона.

В итоге "Арсенал" предпочел не переплачивать и не довольствоваться компромиссным вариантом в нападении, потому что это могло бы ограничить ресурсы клуба на летнее окно.

Однако летом "Арсенал" вернется к идее с приглашением классного форварда, и The Independent утверждает, что Шешко выглядит наиболее вероятным приобретением "канониров" в эту зону, несмотря на слухи насчет Александера Исака из "Ньюкасла" и Виктора Дьекереша из "Спортинга".

Контракт Шешко с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные примерно в 55 миллионов фунтов, поэтому "Арсеналу" достаточно заручиться согласием 21-летнего словенца и заплатить установленную цену.

Помимо Шешко, у "Арсенала" также запланировано на лето приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди, что будет стоить "канонирам" еще около 50 млн. фунтов.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 459

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 09.02.2025 12:44 # chelsea88
    А возможно и не купят

    (ответить)

  2. irbis85 09.02.2025 12:26 # irbis85
    Шешко игрок уровня астон виллы, арсеналу нужен Исак

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: