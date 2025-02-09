Мерсон оценил шансы "Арсенала" на трофей

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон оценил шансы "канониров" на завоевание трофея в остатке этого сезона.

В минувшую среду "Арсенал" завершил свое выступление в Кубке Лиги, потерпев поражение 2:0 от "Ньюкасла" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги.



"Арсенал" все еще преследует лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль", однако Мерсон думает, что для "канониров" все будет кончено, если "красные" выиграют свой отложенный матч.



Также Мерсон не верит в шансы "Арсенала" в Лиге Чемпионов, опасаясь, что главный тренер Микель Артета окажется под давлением после очередного бестрофейного сезона.



"У них осталось два трофея, и один из них может оказаться недосягаем в среду вечером, по моему мнению. Если "Ливерпуль" победит в гостях у "Эвертона", то их отрыв будет составлять девять очков за 15 матчей до конца. На мой взгляд, все сводится к среде".



"Я не верю в их шансы в Лиге Чемпионов. Я едва стал свидетелем, как "Ньюкасл" сокрушил их в двух матчах (Кубка Лиги). Не хочу проявить неуважение, но в плей-офф Лиги Чемпионов есть команды гораздо лучше, чем "Ньюкасл", так что им от этого никуда не деться".



"Все зависит от того, сколько очков они наберут в итоге, если не выиграют лигу. Если они снова займут второе место, Артета останется. Надеюсь, люди не будут думать: "Ох, давайте сменим тренера".



"Но он должен был использовать эту возможность, когда "Манчестер Сити" сбавил обороты. Он ее не использовал, "Ливерпуль" — использовал", — цитирует Мерсона Daily Mail.