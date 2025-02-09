Мареска: "Нам нужно научиться побеждать 1:0"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что "синие" должны научиться выигрывать матчи со счетом 1:0, как это делают большие команды.

Открыв счет уже на пятой минуте выездного матча 4-го раунда Кубка Англии против "Брайтона" накануне, в итоге "Челси" не смог удержать свое преимущество и потерпел поражение 2:1.



С момента назначения Марески "Челси" выиграл лишь один матч со счетом 1:0 — против "Борнмута" в сентябре. Энцо очень хочет, чтобы его команда обрела этот навык.



"Несколько недель назад я сказал игрокам, и я сказал это снова сегодня вечером, что нам нужно научиться иногда выигрывать матч 1:0. Большие клубы умеют делать это".



"Конечно, очень жаль, что мы вылетели. Но если в этом и может быть какой-нибудь позитив, то заключается он в том, что теперь мы можем сосредоточиться на Премьер-Лиге и Лиге Конференций".



"Особенно на Премьер-Лиге — надеюсь, мы продолжим свое движение там. Пока что все складывалось очень, очень хорошо для нас, и я надеюсь, мы сможем хорошо финишировать", — цитирует Мареску The Independent.