Постекоглу: "Я не обязан слушать мнения других людей"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его не волнует критика со стороны медиа.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает только 14-е место в Премьер-Лиге, а посреди недели был разгромлен "Ливерпулем" со счетом 4:0 и вылетел из Кубка Лиги.



На фоне таких результатов "шпоры" подвергаются суровой критике, однако Постекоглу не собирается слушать мнения экспертов и журналистов.



"Я понимаю, что над нами сгустились тучи. Людям легко нас критиковать, ставить под сомнение игроков и все такое".



"Для меня не имеют значения мнения других людей. Люди по телевизору, на радио и в газетах высказывают мнения, и я уважаю их, им позволено это делать, но я не обязан слушать что-либо из этого".



"Отвлекаться на комментарии людей, которых я никогда не встречал... Я не знаю, что бы это была за жизнь, но я определенно не живу таким образом".



"Я говорю это при всем уважении. Они здесь, чтобы высказывать мнение. Это не так, что я хочу добиться успеха здесь и поэтому пойду спорить с этими людьми".



"Я даже не знаю их. Почему меня должны волновать их мысли насчет нашей ситуации? Они в миллионах миль от нас, но им позволено иметь свое мнение".



"В данный момент мы являемся легкой мишенью. Слушайте, бывают времена, когда нужно просто принять это, не открывать рот и исправиться единственно значимым способом — играя в футбол, который, как я знаю, мы можем играть", — цитирует Постекоглу Daily Mail.