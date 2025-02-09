"Арсенал" продаст Салиба только за рекордные для защитника деньги
Испанскому "Реалу" придется выложить рекордные для защитника деньги, чтобы переманить защитника "Арсенала" Вильяма Салиба грядущим летом.
Салиба утвердился одним из лучших игроков на своей позиции в Премьер-Лиге, помогая "Арсеналу" сражаться за титул третий сезон подряд.
Как сообщает французское издание RMC Sport, "Реал" находится под впечатлением от игры Салиба и рассматривает Вильяма своей целью номер один среди центральных защитников.
"Реал" давно находится в поисках усиления центра обороны, где Эдер Милитао и Антонио Рюдигер в данный момент травмированы, а Давид Алаба едва вернулся из лазарета.
Однако для того, чтобы заполучить 23-летнего француза, "Реалу" придется обновить мировой трансферный рекорд среди защитников. В данный момент самым дорогим игроком обороны остается Харри Магуайр, которого "Манчестер Юнайтед" купил у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году.
09.02.2025 08:00
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Вило не продается
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Никто его не продает и не продаст , а он обоссыт ебалу звездную эту
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