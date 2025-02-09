Мареска: "Мы не скучаем по Фелишу"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отказался признать, что его команде не хватило нападающего Жоау Фелиша против "Брайтона" в Кубке Англии.

В воскресенье вечером "Челси" потерпел поражение 2:1 на поле "Брайтона" и вылетел из Кубка Англии. "Синие" крайне беззубо провели заключительные полчаса, когда они уступали в счете.



В этом матче Мареска не мог рассчитывать на своего основного нападающего Николаса Джексона, который травмирован, однако Энцо все равно не пожалел, что отправил Фелиша в аренду в "Милан" на исходе зимнего трансферного окна.



"Я не думаю, что мы скучаем по Жоау. Жоау счастлив там (в "Милане"), а мы рады, что Жоау счастлив там. В заключительный день трансферного окна двое наших нападающих получили травмы, и это было сложно предусмотреть. Нико (Джексон) может вернуться очень скоро".



"Порой тебе нужно сыграть несколько матчей без определенных игроков, чтобы осознать, насколько они важны. Он (Джексон) всегда очень хорош при прессинге без мяча, а с мячом он всегда изучает угрозу", — цитирует Мареску Daily Mirror.