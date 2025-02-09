"Челси" вылетел из Кубка Англии
"Брайтон" выбил "Челси" из Кубка Англии, одержав волевую победу 2:1 в рамках 4-го раунда.
"Челси" посчастливилось открыть счет уже на пятой минуте. Джейдон Санчо выполнил заброс на левый фланг, откуда Коул Палмер прострелил к воротам, а голкипер "Брайтона" Барт Вербрюгген нелепейшим образом совершил автогол — 0:1.
Однако уже на 12-й минуте хозяева восстановили равновесие в счете. Жоржиньо Рюттер пробил головой с подступов к вратарской после подачи верхом Йоэла Велтмана — 1:1.
В дальнейшем игра была более-менее равна, но ни опасных моментов, ни ударов в створ в остатке тайма зрители не увидели.
Второй тайм начался в столь же скучной манере, но на 57-й минуте "чайки" взбодрили толпу. "Синие" не смогли вынести мяч подальше, чем воспользовался Рюттер, вернув его в штрафную, а Каору Митома протолкнул снаряд мимо Роберта Санчеса — 2:1.
В оставшиеся полчаса игроки "Челси" были похожи на сонных мух, даже не попытавшись взвинтить темп и не создав реальных моментов. "Брайтон" уверенно довел дело до победы.
"Брайтон" — "Челси" — 2:1 (1:1)
Голы: Рюттер 12, Митома 57 — Вербрюгген 5 (авт).
"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти, Данк (Уэбстер 45), Ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд (Гомес 68), Митома, Балеба (Айяри 75), Рюттер (Педро 75), Минте, Уэлбек (О'Райли 89).
"Челси": Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Дьюсбери-Холл (Фернандес 58), Нету (Мадуэке 74), Палмер, Санчо (Джордж 74), Нкунку.
Предупреждения: Рюттер, Велтман — Дьюсбери-Холл, Кайседо.
09.02.2025 00:55
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пинсы обоссаны, ватники обоссаны, хахлы обоссаны. День удался)))
портовых хуесосов не трогаю, ливер чемпик без базара
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https://youtu.be/FeCXooh8AXE?si=JBEXAeqQ5xQOZNmp
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Напоминание: дрочбакал - главный опущеннец фупля.
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0 комментов, пока сито сосало в кубке, и сколько ща, как чипси попустили))) дикрайдер - клован)
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Проиграл чипси, а больше всего полыхает у дрочбы, который типа отрекся от чипси ахахаха. Сколько у этого дурачка было комментов, когда бензоколонка от лейтона отскакивала?
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Мудрик тащил эту помойку, без мудрика чипси сдохли
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«Надежда на ЛК и ТОП-4!» Вот они слова залупенисов, вот так они теперь говорят, жалкие обрыганы хахаха
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дикрайдер зря купил курсы по написанию плагинов для хрома((
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Позорники некоторые... нехотят напрегатся играют в комфорте! Ладно пох что сразу слили. Надежда на ЛК и ТОП4
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Ноттингем - чуланси 9:1
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У чипси 1,5 фаната осталось после того как Роман Абрамович свалил, ахаххахаха
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Когда видишь, что Щолси первые забили, понимаешь, что дальше будет.
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Ааххахахахахаахаха, аааабсолютно новое залупси! С победой!
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на классе
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Зря Феликса отпустили.
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17.10.2024 13:29 #
sellman
Братики, привет!
А вы знали, что у портовых обмороков был самый лёгкий календарь в АПЛ? Это даже Opta уже подтвердила. При чем с большим отрывом.
Как только эти ублюдки моряков и шлюх встретились с командой из ТОП-8, сразу приняли в ротовой резервуар.
Вы представляете, что сделают с ними ИМПЕРАТОРЫ?
ЛГБТф «Чепухапыль» будет сосать, поэтому ценз матча 18+
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"Челси" вылетел из Кубка Англии
Источник: http://fapl.ru/posts/112943/
правильно, нехуй им там делать, в кубке африки пусть участвуют
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