"Челси" вылетел из Кубка Англии

"Брайтон" выбил "Челси" из Кубка Англии, одержав волевую победу 2:1 в рамках 4-го раунда.

"Челси" посчастливилось открыть счет уже на пятой минуте. Джейдон Санчо выполнил заброс на левый фланг, откуда Коул Палмер прострелил к воротам, а голкипер "Брайтона" Барт Вербрюгген нелепейшим образом совершил автогол — 0:1.



Однако уже на 12-й минуте хозяева восстановили равновесие в счете. Жоржиньо Рюттер пробил головой с подступов к вратарской после подачи верхом Йоэла Велтмана — 1:1.



В дальнейшем игра была более-менее равна, но ни опасных моментов, ни ударов в створ в остатке тайма зрители не увидели.



Второй тайм начался в столь же скучной манере, но на 57-й минуте "чайки" взбодрили толпу. "Синие" не смогли вынести мяч подальше, чем воспользовался Рюттер, вернув его в штрафную, а Каору Митома протолкнул снаряд мимо Роберта Санчеса — 2:1.



В оставшиеся полчаса игроки "Челси" были похожи на сонных мух, даже не попытавшись взвинтить темп и не создав реальных моментов. "Брайтон" уверенно довел дело до победы.



"Брайтон" — "Челси" — 2:1 (1:1)



Голы: Рюттер 12, Митома 57 — Вербрюгген 5 (авт).



"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти, Данк (Уэбстер 45), Ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд (Гомес 68), Митома, Балеба (Айяри 75), Рюттер (Педро 75), Минте, Уэлбек (О'Райли 89).



"Челси": Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Дьюсбери-Холл (Фернандес 58), Нету (Мадуэке 74), Палмер, Санчо (Джордж 74), Нкунку.



Предупреждения: Рюттер, Велтман — Дьюсбери-Холл, Кайседо.