"Челси" вылетел из Кубка Англии

Каору Митома "Брайтон" выбил "Челси" из Кубка Англии, одержав волевую победу 2:1 в рамках 4-го раунда.

"Челси" посчастливилось открыть счет уже на пятой минуте. Джейдон Санчо выполнил заброс на левый фланг, откуда Коул Палмер прострелил к воротам, а голкипер "Брайтона" Барт Вербрюгген нелепейшим образом совершил автогол — 0:1.

Однако уже на 12-й минуте хозяева восстановили равновесие в счете. Жоржиньо Рюттер пробил головой с подступов к вратарской после подачи верхом Йоэла Велтмана — 1:1.

В дальнейшем игра была более-менее равна, но ни опасных моментов, ни ударов в створ в остатке тайма зрители не увидели.

Второй тайм начался в столь же скучной манере, но на 57-й минуте "чайки" взбодрили толпу. "Синие" не смогли вынести мяч подальше, чем воспользовался Рюттер, вернув его в штрафную, а Каору Митома протолкнул снаряд мимо Роберта Санчеса — 2:1.

В оставшиеся полчаса игроки "Челси" были похожи на сонных мух, даже не попытавшись взвинтить темп и не создав реальных моментов. "Брайтон" уверенно довел дело до победы.

"Брайтон" — "Челси" — 2:1 (1:1)

Голы: Рюттер 12, Митома 57 — Вербрюгген 5 (авт).

"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти, Данк (Уэбстер 45), Ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд (Гомес 68), Митома, Балеба (Айяри 75), Рюттер (Педро 75), Минте, Уэлбек (О'Райли 89).

"Челси": Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Дьюсбери-Холл (Фернандес 58), Нету (Мадуэке 74), Палмер, Санчо (Джордж 74), Нкунку.

Предупреждения: Рюттер, Велтман — Дьюсбери-Холл, Кайседо.


Метки Брайтон, Кубок Англии, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2025 00:55

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 09.02.2025 02:03 # drogba11cool
    пинсы обоссаны, ватники обоссаны, хахлы обоссаны. День удался)))
    портовых хуесосов не трогаю, ливер чемпик без базара

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  2. kirkorov-coyg 09.02.2025 01:59 # kirkorov-coyg
    https://youtu.be/FeCXooh8AXE?si=JBEXAeqQ5xQOZNmp

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  3. hachidlo 09.02.2025 01:52 # hachidlo
    Напоминание: дрочбакал - главный опущеннец фупля.

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  4. narcot 09.02.2025 01:52 # narcot
    0 комментов, пока сито сосало в кубке, и сколько ща, как чипси попустили))) дикрайдер - клован)

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  5. sobchak-ynwa 09.02.2025 01:43 # sobchak-ynwa
    Проиграл чипси, а больше всего полыхает у дрочбы, который типа отрекся от чипси ахахаха. Сколько у этого дурачка было комментов, когда бензоколонка от лейтона отскакивала?

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  6. drogba11cool 09.02.2025 01:31 # drogba11cool
    Мудрик тащил эту помойку, без мудрика чипси сдохли

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  7. drogba11cool 09.02.2025 01:27 # drogba11cool
    «Надежда на ЛК и ТОП-4!» Вот они слова залупенисов, вот так они теперь говорят, жалкие обрыганы хахаха

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  8. narcot 09.02.2025 01:21 # narcot
    В России айтишники больше не нужны — спрос на программистов у компаний снизился до минимума, сообщают СМИ


    дикрайдер зря купил курсы по написанию плагинов для хрома((

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  9. chelsiukpro 09.02.2025 01:18 # chelsiukpro
    Позорники некоторые... нехотят напрегатся играют в комфорте! Ладно пох что сразу слили. Надежда на ЛК и ТОП4

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  10. volfovich-ynwa 09.02.2025 01:17 # volfovich-ynwa
    Ноттингем - чуланси 9:1

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  11. drogba11cool 09.02.2025 01:14 # drogba11cool
    У чипси 1,5 фаната осталось после того как Роман Абрамович свалил, ахаххахаха

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  12. hachidlo 09.02.2025 01:13 # hachidlo
    Когда видишь, что Щолси первые забили, понимаешь, что дальше будет.

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  13. dexter 09.02.2025 01:11 # dexter
    Ааххахахахахаахаха, аааабсолютно новое залупси! С победой!

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  14. drogba11cool 09.02.2025 01:11 # drogba11cool
    Боули и Эгабли двигаются в правильном направлении, они строят команду будущего, у нее нет настоящего, главное терпение!

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  15. skydreams 09.02.2025 01:10 # skydreams
    не смотрел, но осуждаю

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  16. sobchak-ynwa 09.02.2025 01:10 # sobchak-ynwa
    Мареска — о разгроме от "Селтика": "Это нормально"

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  17. zheka000000 09.02.2025 01:09 # zheka000000
    на классе

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  18. brown-ale 09.02.2025 01:09 # brown-ale
    Зря Феликса отпустили.

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  19. tihinya-moiyobir 09.02.2025 01:08 # tihinya-moiyobir
    17.10.2024 13:29 #
    sellman

    Братики, привет!

    А вы знали, что у портовых обмороков был самый лёгкий календарь в АПЛ? Это даже Opta уже подтвердила. При чем с большим отрывом.

    Как только эти ублюдки моряков и шлюх встретились с командой из ТОП-8, сразу приняли в ротовой резервуар.

    Вы представляете, что сделают с ними ИМПЕРАТОРЫ?

    ЛГБТф «Чепухапыль» будет сосать, поэтому ценз матча 18+
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  20. hammersmith 09.02.2025 01:08 # hammersmith
    "Челси" вылетел из Кубка Англии


    Источник: http://fapl.ru/posts/112943/

    правильно, нехуй им там делать, в кубке африки пусть участвуют

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