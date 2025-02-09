"Юнайтед" может обменять Зиркзее на Луиса

"Манчестер Юнайтед" может попытаться обменять своего нападающего Джошуа Зиркзее на нападающего итальянского "Ювентуса" Дугласа Луиса.

"Юнайтед" проявлял интерес к Луису еще на исходе зимнего трансферного окна, но на согласование сделки осталось слишком мало времени.



Если верить Tuttosport, Луис остается на радаре у "Юнайтед", и после окончания этого сезона "красные дьяволы" будут готовы вернуться за экс-игроком "Астон Виллы".



При этом "Ювентус" открыт к расставанию с 26-летним бразильцем, который в Турине и близко не играет на уровне, который он демонстрировал в Бирмингема.



Два клуба могут устроить обмен игроками, потому что главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта заинтересован в воссоединении с Зиркзее, своим бывшим подопечным по "Болонье".



Зиркзее невыразительно выступает за "Юнайтед", в минувшую пятницу против "Лестера" забив только свой пятый гол в этом сезоне.