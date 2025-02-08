"Ньюкасл" вышел в 5-й раунд Кубка Англии благодаря победе 2:3 в гостях у лидирующего в Лиге Один "Бирмингема".

"Ньюкасл" умудрился пропустить уже на первой минуте. После подачи углового и скидки головой партнера, Итан Лэрд пробил ногой с границы вратарской, а рикошет от Каллум Уилсона не оставил Нику Поупу шансов на спасение — 1:0.



Вскоре "сороки" пришли в себя и принялись искать ответный гол. На 21-й минуте Уильям Осула догнал мяч возле лицевой линии и сделал короткую передачу назад под удар Джо Уиллока — 1:1.



Спустя пять минут гости повели в счете. Уиллок и Осула не смогли замкнуть прострел вдоль ворот, но тут же подскочил опытный Каллум Уилсон и поразил цель — 1:2.



Однако списывать "Бирмнгем" со счетов было рано. На 40-й минуте Томоки Ивата великолепным дальним ударом восстановил равновесие — 2:2.



Во втором тайме игра поскучнела. Было много борьбы, но моменты почти не возникали.



Развязка случилась на 82-й минуте, когда Уиллок с правого края вратарской площади направил мяч между ног голкиперу — 2:3.



Из числа представителей Премьер-Лиги в этот день турнир покинули "Эвертон" и "Саутгемптон", которые проиграли "Борнмуту" и "Бернли", соответственно. "Ипсвич" и "Фулхэм" идут дальше.



"Бирмингем" — "Ньюкасл" — 2:3 (2:2)



Голы: Лэрд 1, Ивата 40 — Уиллок 21, 82, Уилсон 26.



"Ньюкасл": Поуп, Ливраменто, Крафт, Берн (Шер 55), Таргетт, Лонгстафф, Майли, Гимараэс (Тонали 45), Осула (Исак 90), Уилсон (Мерфи 55), Уиллок.



"Ковентри" — "Ипсвич" — 1:4 (1:3)



Голы: Латибодиер 9 — Херст 2 (пен), Кларк 28, 36, Филоджин 63.



"Эвертон" — "Борнмут" — 0:2 (0:2)



Голы: Семеньо 23 (пен), Джеббисон 43.



"Саутгемптон" — "Бернли" — 0:1 (0:0)



Гол: Эдвардс 77.



"Уиган" — "Фулхэм" — 1:2 (0:1)



Голы: Смит 50 — Мунис 23, 55.



"Лидс" — "Миллуолл" — 0:2 (0:1)



Голы: Азиз 30, 55.



"Престон" — "Уикомб" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Престона" в серии пенальти — 4:2



"Стоук" — "Кардифф" — 3:3 (1:2) после экстра-таймов, победа "Кардиффа" в серии пенальти — 4:2



Голы: Кумас 42, 46, Бейкер 57 (пен) — Колвилл 8, 68, Салех 19.