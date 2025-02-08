Магуайр раскритиковал игру "Юнайтед" дома

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр раскритиковал игру своей команды в домашних матчах.

В пятницу вечером "Юнайтед" одержал победу 2:1 над "Лестером" на "Олд Траффорд" в Кубке Англии, но при этом привычно пропустил первым и был вынужден отыгрываться.



"Юнайтед" выиграл только пять из 13 матчей этого сезона Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", и домашняя форма вызывает огромное беспокойство у Магуайра.



"Мы не можем начинать матчи таким образом на "Олд Траффорд". У нас такая плохая серия результатов здесь, и я думаю, парни слегка утратили уверенность для игры перед своими болельщиками".



"Это нечто, с чем нам нужно разобраться. Если мы хотим стать успешной командой, нам нужно сделать так, чтобы приезжающим командам было сложно играть здесь — и первый тайм был недостаточно хорош".



"Нам нужно перестать пропускать первыми. Если у вас не идет игра, просто убедитесь, что счет 0:0 останется как можно дольше".



"У нас есть талант в команде, чтобы изменить течение матча. Но в данный момент мы оказываемся под давлением, когда пропускаем первый гол, и это недостаточно хорошо", — цитирует Магуайра The Sun.