Гвардиола: "Я так горд и так рад"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что испытывает гордость и радость от победы над "Лейтон Ориент" из третьего дивизиона.

Выезд к "Лейтон Ориент" получился неожиданно тяжелым для "Сити", который пропустил гол почти с центра поля в первом тайме и только после перерыва смог переломить игру, вырвав победу 1:2.



Трудности своей команды Гваридола списывает на нестабильное эмоциональное состояние, обилие травм и магию Кубка Англии.



"Они (болельщики "Лейтон Ориент") пели: "Тебя уволят на утро". Это стало привычным делом на всех стадионах прямо сейчас. Но, думаю, с таким результатом президент меня не уволит".



"Это был великолепный матч. Я не знаю, такой ли же здесь вайб на каждом матче Лиги Один, но атмосфера на стадионе была действительно хороша".



"В такого рода местах нужно вести себя должным образом. Как много сюрпризов преподносил Кубок Англии на протяжении своей длинной истории?"



"Наше положение в данный момент немного нестабильно в эмоциональном плане, и у нас куча травм. Но я так горд и так рад такого рода результатом".



"За исключением первых 10 минут, мы провели действительно хороший матч. Невозможно контролировать игру на последних минутах, ведя в счете 2:1. У тебя всегда будут трудности".



"Это мой девятый сезон в Англии. Я много раз играл в этом невероятном соревновании. В концовке нам повезло, потому что они имели моменты, но приятно выйти в следующий раунд", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.