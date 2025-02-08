Гласнер: "Это большой шанс для Чилуэлла"

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер заявил, что переход к "орлов" является "большой возможностью" для защитника Бена Чилуэлла.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Пэлас" арендовал Чилуэлла у "Челси" до конца сезона.



В этом сезоне Чилуэлл сыграл лишь 45 минут за "Челси", однако Гласнер надеется, что 28-летний англичанин проявит себя, несмотря на наличие сильного конкурента по позиции.



"Это может быть большой шанс для него. Он пришел, чтобы конкурировать с Тайриком Мичеллом, который проводит превосходный сезон за нас и демонстрирует очень стабильную игру очень высокого уровня. Однако Бен очень хорош на тренировках".



"Бен сыграл много матчей за "Челси", а затем он перестал играть. Я не знаю причин этого, и мне все равно".



"Это была единственная возможность для нас заполучить его, потому что, играй он регулярно за "Челси", у нас не было бы шансов подписать его", — цитирует Гласнера talkSPORT.