Гвардиола — Гонсалесу: "Добро пожаловать в Премьер-Лигу"

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Нико Гонсалес получил травму в своем дебюте за клуб.

Гонсалес, купленный "Сити" за 49 миллионов фунтов у "Порту", был заменен на 22-й минуте победного для "горожан" матча Кубка Англии против "Лейтон Ориент" в субботу.



Гвардиола пока не знает характер травмы Гонсалеса, но считает, что 23-летний испанец получил наглядный урок насчет сути английского футбола.



"Добро пожаловать в Премьер-Лигу и к этим рефери. Возможно, он знал насчет рефери, потому что это непросто. Непросто сделать что-нибудь, когда играешь против команд из Лиги Один".



"Думаю, теперь он идеально понимает, что такое Англия. Жаль, что так вышло. Я не знаю, как сильно его ударили, но он не мог продолжать игру", — цитирует Гвардиолу The Independent.