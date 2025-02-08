Аморим оценил дебют Доргу за "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оценил дебют защитника Патрика Доргу.

Купленный у "Лечче" за 30 миллионов фунтов Доргу вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч Кубка Англии против "Лестера" накануне, заняв позицию правого вингбека.



И хотя Доргу был заменен уже в перерыве, оставив противоречивое впечатление, после победы со счетом 2:1 Аморим заявил, что ожидает значительного прогресса от Патрика.



"В "Лечче" он много времени играл справа и слева. Это одно из качеств, которое нас в нем привлекло".



"Он немного суетился при приеме мяча. Это другая лига для него, здесь играют на другой скорости, но он был хорош. У него есть скорость, сила, и он значительно прибавит. Нам как команде нужно играть лучше, чтобы помочь этим новым парням показывать футбол правильного уровня".



"Что касается его позиции, то он может сыграть на обоих флангах, как вы можете посмотреть в WyScout", — цитирует Аморима Daily Mirror.